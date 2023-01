[VIDEO] Plenković: 'Estonska premijerka mi je uz zagrljaj i poljubac čestitala na ulasku u Schengen i eurozonu, iz oporbe nitko'

U povodu obilježavanja 33. godišnjice osnutka Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) u gradu Splitu, održava se svečana sjednica, na koju je došao predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, koji je dao izjavu za medije

Plenković se osvrnuo na povećanje cijena i ultimatum trgovcima da do danas, 13. siječnja, vrate cijene na one prije Nove godine. Ustvrdio je da Vlada ide 'korak po korak'. 'Svi mehanizmi su tu. Službe će pažljivo prikupiti sve podatke. Jedan dio aktera je vratio cijene nakon naših političkih poruka i nalaza inspekcijskih službi', naveo je premijer.

'Bačić će biti naš potpredsjednik Vlade za obnovu. Kad se izglasa povjerenje Bačiću, predložit ćemo novu strukturu izgradnje sustava', rekao je Plenković te dodao da je to odvojeno od rada Stožera kojim rukovodi Tomo Medved. 'Taj angžman je širi od same obnove. Svi su imali zadaću da rade, spora je gradnja zamjenskih kuća. Ovo je sada novi zamah i prioritet Vlade u 2023. godini', istaknuo je Plenković.

'To je ključ i nije samo za jednu vladu nego je to zadaća i proces u godinama koje su pred nama, da nas ne bude sve manje nego da stvorimo uvjete da nas bude sve više i da usporimo negativan demografski trend', poručio je Plenković.

Komentirao je i izjavu jednog od utemeljitelja HDZ-a da bi trebalo preispitati suradnju s Domovinskim pokretom.

'Kad je netko sebi u naslov stranke stavio Domovinski pokret, a u stanju je, za razliku od ovih lijevih koji se nisu uključili u glasovanje o misiji pomoći Ukrajini, onda jako dvojim o njihovoj upućenosti, motivima, znanju, vrijednosnim odabirima. To su odabiri koje za stranke koje pretendiraju imati domoljubni imidž, to su porazni, katastrofalni odabiri. To ozbiljne političke stranke ne rade. To je ključna razlika između HDZ-a i političke sitneži', rekao je Plenković, dodavši da oni ne drže HDZ na vlasti.

Splitski HDZ na čelu s Tomislavom Šutom

Podsjetio je i kako je nedavno izabrano novo vodstvo splitskog HDZ na čelu s predsjednikom Tomislavom Šutom. Dodao je da se raduje suradnji s tim vodstvom.

A novoizabrani predsjednik splitskog HDZ- a Šuta u svojem je govoru kritizirao sadašnju vlast u Splitu pod vodstvom Ivice Puljka: 'Nema obećanih projekata u Splitu, i da nema Vlade i premijera Plenkovića, u Splitu u ovom trenutku ne bi bio ništa'. Za sadašnju splitsku vlast je rekao da je 'površna i populistička'.