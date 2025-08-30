Planirate na Oktoberfest? Evo koliko košta litra piva, vode, pola pilića... jedno jelo čak 229 eura!

Ove godine posjetitelji Oktoberfesta morat će dublje posegnuti u džep. Festival traje od 20. rujna do 5. listopada 2025.

Prvi veliki festivalski šatori objavili su svoje jelovnike, a neki s rekordnim cijenama. Kako prenosi Fenix-magazin.de najskuplje jelo na ovogodišnjem Oktoberfestu u njemačkom gradu Münchenu je odrezak tomahawk: težak 1,3 kilograma, poslužen s kostima i namijenjen je za do četiri osobe. Klasična verzija može se naručiti u šatoru Bräurosl od 18 sati i košta 179 eura. Odrezak “Truffle Edition” s crnim tartufom i tartufima béarnaise košta 229 € što je rekordna cijena do sada na ovogodišnjem Oktoberfestu.

Sve je skuplje nego lani Ostala hrana i pića u velikim festivalskim šatorima također su znatno skuplje. Ovisno o šatoru, pola pilića košta do 24,50 €. Maß (litra piva) košta 15,40 €. Mineralna voda dostupna je do 12,70 € po boci (0,75 litara). Za djecu su pak dostupne manje porcije i to po sniženim cijenama, pržena piletina “na bečki način” na jelovniku je za 20,50 €, a mali špageti za 16,70 € – oba jela dostupna su samo do 16:30 sati.

Oktoberfest







