SVE JE SKUPLJE

Planirate na Oktoberfest? Evo koliko košta litra piva, vode, pola pilića... jedno jelo čak 229 eura!

I.J.

30.08.2025 u 12:04

Ovogodišnji Oktoberfest će osim povećanja ponude, donijeti i više cijene piva
Ovogodišnji Oktoberfest će osim povećanja ponude, donijeti i više cijene piva Izvor: Profimedia / Autor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Ove godine posjetitelji Oktoberfesta morat će dublje posegnuti u džep. Festival traje od 20. rujna do 5. listopada 2025.

Prvi veliki festivalski šatori objavili su svoje jelovnike, a neki s rekordnim cijenama. Kako prenosi Fenix-magazin.de najskuplje jelo na ovogodišnjem Oktoberfestu u njemačkom gradu Münchenu je odrezak tomahawk: težak 1,3 kilograma, poslužen s kostima i namijenjen je za do četiri osobe.

Klasična verzija može se naručiti u šatoru Bräurosl od 18 sati i košta 179 eura. Odrezak “Truffle Edition” s crnim tartufom i tartufima béarnaise košta 229 € što je rekordna cijena do sada na ovogodišnjem Oktoberfestu.

vezane vijesti

Sve je skuplje nego lani

Ostala hrana i pića u velikim festivalskim šatorima također su znatno skuplje. Ovisno o šatoru, pola pilića košta do 24,50 €. Maß (litra piva) košta 15,40 €. Mineralna voda dostupna je do 12,70 € po boci (0,75 litara).

Za djecu su pak dostupne manje porcije i to po sniženim cijenama, pržena piletina “na bečki način” na jelovniku je za 20,50 €, a mali špageti za 16,70 € – oba jela dostupna su samo do 16:30 sati.

Oktoberfest
  • Oktoberfest
  • Oktoberfest
  • Oktoberfest
  • Oktoberfest
  • Oktoberfest
    +8
Oktoberfest Izvor: Profimedia / Autor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Povećanje cijena značajno je i u šatoru Bräurosl. Pola pečenog pilića košta 17,50 € – prošle godine bilo je 16,50 €. Pola svinjske koljenice košta 24,90 € (2024.: 23,60 €). Pečena govedina s lukom i sirom u špagetu je posebno skupa: 42,50 €, što je skok od gotovo 3 eura u odnosu na 2024. godinu.

Šator festivala Paulaner nudi organske obroke, pa tako pola pilića košta 24,50 €. Prošle godine cijena je bila 23 €, a 2023. 20,50 €, piše Fenix-magazin.de

Patka također bilježi značajan porast: pola patke iz Lugeder Hofa košta 40,90 €, u usporedbi s 39,80 € u 2024. Litra piva Paulaner Oktoberfest poskupjet će s 15,10 € na 15,40 €. Bezalkoholna pića koštaju 6,70 € za 0,5 litara, a mineralna voda 12,70 € po boci (0,75 litara).

Umjesto novčanika treba pripremiti kartice

Ovogodišnji Oktoberfest će, kako je tportal već pisao, osim povećanja ponude, donijeti i više cijene piva, koje se u pojedinim šatorima više neće moći plaćati gotovinom. Na otprilike pola prodajnih mjesta će se po prvi puta moći plaćati karticom ili beskontaktnim plaćanjem. U šatoru “Münchner Stubn” će se moći plaćati isključivo karticama.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SVE JE SKUPLJE

SVE JE SKUPLJE

Planirate na Oktoberfest? Evo koliko košta litra piva, vode, pola pilića... jedno jelo čak 229 eura!
POGORŠANJE VREMENA

POGORŠANJE VREMENA

Dramatična snimka s A1, obilna kiša na riječkom području, potop i u Metkoviću
međunarodni dan nestalih

međunarodni dan nestalih

Medved: Traga se za 1744 nestalih, to je otvorena rana iz Domovinskog rata

najpopularnije

Još vijesti