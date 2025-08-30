Planirate na Oktoberfest? Evo koliko košta litra piva, vode, pola pilića... jedno jelo čak 229 eura!

Ove godine posjetitelji Oktoberfesta morat će dublje posegnuti u džep. Festival traje od 20. rujna do 5. listopada 2025.
Prvi veliki festivalski šatori objavili su svoje jelovnike, a neki s rekordnim cijenama. Kako prenosi Fenix-magazin.de najskuplje jelo na ovogodišnjem Oktoberfestu u njemačkom gradu Münchenu je odrezak tomahawk: težak 1,3 kilograma, poslužen s kostima i namijenjen je za do četiri osobe.
Klasična verzija može se naručiti u šatoru Bräurosl od 18 sati i košta 179 eura. Odrezak “Truffle Edition” s crnim tartufom i tartufima béarnaise košta 229 € što je rekordna cijena do sada na ovogodišnjem Oktoberfestu.
Sve je skuplje nego lani
Ostala hrana i pića u velikim festivalskim šatorima također su znatno skuplje. Ovisno o šatoru, pola pilića košta do 24,50 €. Maß (litra piva) košta 15,40 €. Mineralna voda dostupna je do 12,70 € po boci (0,75 litara).
Za djecu su pak dostupne manje porcije i to po sniženim cijenama, pržena piletina “na bečki način” na jelovniku je za 20,50 €, a mali špageti za 16,70 € – oba jela dostupna su samo do 16:30 sati.
Povećanje cijena značajno je i u šatoru Bräurosl. Pola pečenog pilića košta 17,50 € – prošle godine bilo je 16,50 €. Pola svinjske koljenice košta 24,90 € (2024.: 23,60 €). Pečena govedina s lukom i sirom u špagetu je posebno skupa: 42,50 €, što je skok od gotovo 3 eura u odnosu na 2024. godinu.
Šator festivala Paulaner nudi organske obroke, pa tako pola pilića košta 24,50 €. Prošle godine cijena je bila 23 €, a 2023. 20,50 €, piše Fenix-magazin.de
Patka također bilježi značajan porast: pola patke iz Lugeder Hofa košta 40,90 €, u usporedbi s 39,80 € u 2024. Litra piva Paulaner Oktoberfest poskupjet će s 15,10 € na 15,40 €. Bezalkoholna pića koštaju 6,70 € za 0,5 litara, a mineralna voda 12,70 € po boci (0,75 litara).
Umjesto novčanika treba pripremiti kartice
Ovogodišnji Oktoberfest će, kako je tportal već pisao, osim povećanja ponude, donijeti i više cijene piva, koje se u pojedinim šatorima više neće moći plaćati gotovinom. Na otprilike pola prodajnih mjesta će se po prvi puta moći plaćati karticom ili beskontaktnim plaćanjem. U šatoru “Münchner Stubn” će se moći plaćati isključivo karticama.