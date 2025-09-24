Planira se uvođenje novog kaznenog djela. Što će o tome reći zastupnici?

"Uvažavajući činjenicu razvoja tehnologije umjetne inteligencije, a posebno njezine primjene u automatiziranim vozilima te povezanih ugroza na život, tijelo i imovinu predlaže se uvođenje novog kaznenog dijela - dovođenja u opasnost života imovine sustavom umjetne inteligencije”, naveo je Habijan predstavljajući na Vladi paket pravosudnih zakona.

Zastupnici će raspraviti i izmjene Zakona o kaznenom postupku te izmjene zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.