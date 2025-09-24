Planira se uvođenje novog kaznenog djela. Što će o tome reći zastupnici?

Hrvatski sabor u srijedu će raspraviti izmjene Kaznenog zakona kojim se revidira se kazneno djelo podmićivanja zastupnika, a uvodi se i novo kazneno djelo - dovođenja u opasnost života i imovine sustavom umjetne inteligencije.
"Uvažavajući činjenicu razvoja tehnologije umjetne inteligencije, a posebno njezine primjene u automatiziranim vozilima te povezanih ugroza na život, tijelo i imovinu predlaže se uvođenje novog kaznenog dijela - dovođenja u opasnost života imovine sustavom umjetne inteligencije”, naveo je Habijan predstavljajući na Vladi paket pravosudnih zakona.
Zastupnici će raspraviti i izmjene Zakona o kaznenom postupku te izmjene zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
Izmjenama Zakona o kaznenom postupku želi se ubrzati sam kazneni postupak te se stoga pojednostavnjuje postupanje pred optužnim vijećem, a predlaže se i da protiv rješenja kojim se odlučuje o izdvajanju dokaza nije dopuštena posebna žalba.
Izmjenama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta rasterećuje se Županijski sud u Zagrebu jer bi se proširila nadležnost Županijskog suda u Varaždinu koji će ujedno preuzeti i područje nadležnosti Županijskog suda u Bjelovaru. Omogućit će se i učinkovitiji rad Uskoka u složenijim koruptivnim kaznenim predmetima.