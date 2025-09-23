UKAZALA NA PROBLEM

Zastupnica zavapila u Saboru: 'Takva situacija nije dugoročno održiva'

I.J./Hina

23.09.2025 u 11:48

Boška Ban u Saboru
Boška Ban u Saboru Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Nezavisna zastupnica Boška Ban upozorila je u utorak u Hrvatskom saboru kako i ove školske godine nedostaje pomoćnika u nastavi.

Trenutačno imamo oko 6 tisuća pomoćnika, a procjenjuje se da je djece kojima trebaju asistenti do 10 tisuća, kazala je Ban u govoru na slobodnu temu.

Ukazala je i na minimalnu satnicu pomoćnika u nastavi od 7,5 eura bruto i da mjesečno zarađuju jedva minimalnu plaću. „Takva situacija nije dugoročno održiva, ako želimo privući i zadržati dovoljan broj pomoćnika u nastavi moramo povećati satnicu na najmanje 9 ili 10 eura bruto”, poručila je.

Govoreći o brodarskoj tvrtki Jadrolinija Ivana Marković (Klub SDP-a) ustvrdila je da se ta tvrtka sve teže nosi sa zahtjevnim uvjetima tržišta i razvojem turizma zbog političkog kadroviranja.

„Vozimo se trajektima koji su u lošem stanju, koji ne odgovaraju našim potrebama, do primjerice Korčule, Lastova i Visa vozi se kao prije 20 godina , do toga je upravo dovelo katastrofalno upravljanje, loše poslovanje i političke odluke na rubu zakona”, rekla je Marković.

Dodala je kako želi da se izabere novo vodstvo tvrtke i najavljuje da će budno nadgledati svaku odluku jer „Jadrolinija nije ničiji plijen i nije na prodaju”.

