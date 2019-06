Pitate se u čemu je stvarni problem s autobusima za prijevoz učenika? Imamo odgovor

Otkazivanje školskog izleta za učenike zagrebačke Osnovne škole Kustošija zbog problema s autobusima izazvalo je veliki interes javnosti, što ne čudi jer je u pitanju sigurnost djece. Izlet je otkazan dan nakon što su - također zbog neispravnih autobusa - izleti učenika iste škole kasnili u polasku i nekoliko dana nakon što je izgorio autobus u prijevozu malih nogometaša iz Makarske u Labin. U čemu je zapravo problem i što o svemu kažu ravnateljice kustošijanske škole Gordana Kajić, a što predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) Tomislav Fain?

'Znam da agencije imaju vanjske suradnike, outsourcaju usluge prijevoza, ali mi u tome, nažalost, ne možemo pomoći. Do sada nismo imali tako loših iskustava, ali evo, dogodilo se, policija je odradila svoje i dobro je da nismo krenuli na tu terensku nastavu', kaže Gordana Kajić .

Nakon neplanirano burnog završetka školske godine, ravnateljica Kajić potvrdila je tportalu da je agencija Mediaturist pristala vratiti roditeljima uplaćeni novac za izlet učenika petih razreda u Trakošćan, o čemu će se još razgovarati s roditeljima. To znači da je agencija prihvatila odgovornost za nesretan ishod angažiranja prijevoznika koji su pred školu poslali neispravna vozila. Koliko je poznato, riječ je o autobusima s viškom sjedala, neispravnom gumom, te oštećenjima na vjetrobranskom staklu.

Gotovo sve turističke agencije u Hrvatskoj angažiraju vanjske prijevozničke usluge, jer čak i ako raspolažu s nekoliko vlastitih vozila, u sezoni učeničkih izleta - od 1. svibnja do kraja školske godine - nikada ih nema dovoljno. Ove godine, zbog izrazito lošeg vremena veliki broj izleta morao je biti pomjeren za nekoliko dana, što je stvorilo još veću potražnju za odgovarajućim vozilima - ionako deficitarnim zbog sve većih zahtjeva turističkog sektora.

Terenska nastava jedna je od četiri izvedbe izvanučionička nastave, uz školske izlete, ekskurzije i školu u prirodi. Takva nastava može biti poludnevna, dnevna ili višednevna, a za njezino ostvarivanje odgovorni su učitelji (voditelj i pratitelj) i ravnatelj školske ustanove. Poludnevne i jednodnevne izlete i terensku nastavu škole mogu organizirati samostalno ili uz angažiranje davatelja usluga, a u tom slučaju odabiru se najmanje tri ponude i daju na izbor roditeljima. U pravilu, odabiru se najpovoljnije ponude, a roditelje više zanimaju detalji o ručku nego o ispravnosti autobusa. To ne čudi, jer se pretpostavlja da će vozila biti ispravna i udovoljavati svim standardima za prijevoz djece. Ništa drugo ne može se ni čuti od predstavnika agencija, koji na roditeljskim sastancima prezentiraju djeci svoju ponude.

Ravnateljica Kajić zadovoljna je postupkom odabira agencija, jer izbor samih roditelja otklanja sumnju u eventualno pogodovanje određenim davateljima usluga. 'Radi se zapisnik i sve se točno zna, a prije se radilo po principu dogovora. Toga više nema, sada je sve transparentno i jasno. Jedino mi se čini da je ranije većina agencija imala svoje autobuse, a sada je puno više agencija i puno ih outsourca prijevoznike, pa čak i vodiče', kaže ravnateljica Kojić.

Poput većine ravnatelja zagrebačkih škola, ona za svaku izvanškolsku aktivnost angažira prometne policajce za provjeru vozila uoči samog polaska pred školom. To uključuje i alkotestiranje vozača, zbog čega je na ravnateljicu prije nekoliko godina vikao jedan vozač, pitajući smatra li ga ona kriminalcem. No upravo zahvaljujući policijskoj provjeri, prošlog tjedna otkriveni su tehnički propusti na autobusima. U dalmatinskim školama, međutim, to nije običaj, doznajemo od jedne turističke agencije - tamo djecu uglavnom prevoze autobusi bez neposredne stručne provjere.