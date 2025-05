Tomašević i Selak Raspudić oči u oči: Pitali smo stručnjakinju tko je ostavio bolji dojam u prvom sučeljavanju

'Ako gledate koju je ulogu svatko od njih danas igrao, onda je uglavnom Marija Selak Raspudić morala imati napadačku ulogu, onu koja želi srušiti postojeću osobu s vlasti. Za razliku od Tomislava Tomaševića koji je imao ulogu da se brani i pokazuje da to što radi ima smisla te da želi nastavak toga . Obično se kaže da onaj tko ima vlast, da mu je puno lakše ostati na vlasti, međutim ovaj put njemu nije bilo lako. On se zapravo našao pod vrlo uspješnom komunikacijskom paljbom od strane Marije Selak Raspudić koja je pokazala da ne samo da je vješta u javnoj komunikaciji, već da raspolaže s dosta detaljnim podacima, da je 'snimila' sve gradske probleme, sažela ih na jedan spretan način i pokazala vrlo uspješan nastup. Mislim da je Tomislav Tomašević bio smeteniji i tu i tamo je zastajkivao, međutim vidi se da on vlada problematikom. Samo je njegov način javnog komuniciranja puno siromašniji, jednostavniji i više možda pokazuje teško podnošenje pritiska nego Marija Selak Raspudić koja je naprosto uživa u tome', analizirala je za tportal stručnjakinja za komunikaciju Smiljana Leinert Novosel.

'On je pokušavao njenu samouvjerenost i sigurnost poljuljati koliko god je mogao. Upravo time da joj postavi pitanje na koje zapravo nitko nema precizan i detaljan odgovor. A to je kako bi to riješila taj problem vrećica i tu je zapravo on nju zaskočio . Ona nije bila u stanju direktno odgovoriti na to pitanje nego se ponovno povukla iza definicije - 'pa svatko normalan bi to riješio na puno jednostavniji način već puno prije vas'. Dakle, u situacijama kad oštrica ide u njenom pravcu, ona se vrlo vješto zna pokriti i odgovoriti ovako na jedan ljudima prihvatljiv način', kaže komunikologinja.

'Shvatila je da ona nije tamo da priča o nekim sporednim stvarima nego je uglavnom tamo da sebe prezentira kao onu koja može poraziti Tomaševića, koja može pokazati da je ona bolji izbor i da ona ili njen tim i posjeduju određeno znanje da privuku sve one koji razmišljaju i ne znaju što bi učinili. Druga perspektiva njena je bila vrlo dobra, a to je što se cijelo vrijeme pokrivala s razmišljanjima i onime što građani vide i kako razmišljaju . Dakle, ona je uvijek pojačavala svoju poziciju pozivom na razmišljanja i prigovore građana koji vide probleme na njen način, a ne na način Tomislava Tomaševića. To je vrlo efektno u prezentaciji, odnosno u sučeljavanjima. On je pod tim pritiskom djelovao na momente još nesigurnije, premda kada je osvijestio da se mora držati činjenica i da uglavnom ne valja previše odgovarati Mariji Selak Raspudić nego se držati svoje materije, onda je zadržao stabilnu ulogu', poručuje Leinert Novosel.

Izdvojila je i moment kada se spominjalo da 'ljudi iz podzemlja' žele upravljati gradom, i kada je Marija Selak Raspudić priznala da su joj dolazili mutni likovi, koje je odbila.

'Ono što je Tomislav Tomašević jako dobro iskoristio je to da ju je prozvao ako je doživljavala pritiske interesnih skupina, tzv. grupacija iz podzemlja, zašto to nije prijavila, zašto nije signalizirala. To mu je bila vrlo atraktivna i efikasna metoda utjecaja na imidž suparnice. Ona se iz toga dosta spretno izvukla, ali je pritom zapravo prebacila lopticu s konkretnog odgovora na to što je s udrugama, što je uopće s definicijom što je podzemlje u Hrvatskoj, pa u Zagrebu, da li je Yammat podzemlje i takav način zapravo funkcioniranja, da li se i to može definirati kao podzemlje. Drugim riječima, kad dobiva izravni upit, onda ona vrlo vješto kroz odgovor krivnju ponovno prebacuje na nekog drugog i na nešto drugo. Što, naravno, ljudima bode oči i na što su ljudi osjetljivi. I to je taj način koji zapravo pridonosi tome da više ljudi stane uz njene rečenice, njenu misao', poručuje Leinert Novosel.

Zagrepčanima je sigurno upalo u oči i da su oboje bili pomalo nesigurni oko nekih zagrebačkih riječi. Tako Marija Selak Raspudić nije znala što je 'ajngemahtec', dok je Tomašević dao polovičan odgovor da je to juha od povrća. Kada je u pitanju riječ 'pulfer', Selak Raspudić se priklonila odgovoru koji je dao Tomašević, a to je da je to branik na stražnjim kolima tramvaja.

'Osobno vam moram reći da sam malo iznenađena da to nisu znali. Zaista, to nije nešto što znaju samo purgeri koji imaju 80 i više godina. Tako da me to iznenadilo. Ono što je ostalo u zraku je to što bi zapravo s ulicom Milana Bandića. Selak Raspudić se tu nije usudila dati decidirani odgovor jer je znala da će u tom trenutku izgubiti veliki broj svojih simpatizera pa je opet probala prebaciti na čisto opću opredijeljenost - da li će svi gradonačelnici dobiti ili samo neki. Tu se nije usudila dati odgovor znajući da veliki broj ljudi još uvijek podupire neke stvari iz Bandićevog perioda. Na kraju krajeva, ona očekuje podršku od onih koji su bili etiketirani kao bandićevci i njihovog biračkog tijela', smatra Leinert Novosel.