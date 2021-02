Pitali smo stručnjaka što se događa s državnim udarom u Mjanmaru i može li to izazvati vojnu intervenciju susjednih zemalja

Mjanmarska vojska izvela je u ponedjeljak državni udar protiv civilne vlade Aung San Suu Kyi, uhićene s ostalim visokim dužnosnicima. Vojni puč dogodio se upravo na dan kada su se zastupnici trebali vratiti u parlament prvi put nakon izbora u studenom, a koje vojska smatra ukradenima. Najnovija previranja u Mjanmaru za tportal je komentirao Goran Bandov, politolog sa Sveučilišta u Zagrebu

Odmah poslije izlaska na ulice vojska Mjanmara , kako se danas naziva nekadašnja Burma, država koja se nalazi između Kine, Indije i Tajlanda, proglasila je izvanredno stanje i uhitila Aung San Suu Kyi, do ponedjeljka na službenoj funkciji državne vijećnice, što joj je jamčilo upravljanje državom. Pored nje, vojska je uhitila predsjednika Win Myinta, ali i druge visoke čelnike iz vladajuće stranke Nacionalne lige za demokraciju (NLD). Vojska pod zapovjedništvom generala Min Aung Hlainga zauzela je zgradu državne televizije, putem koje je objavila da je izvanredno stanje uvedeno na godinu dana kao odgovor na 'ukradene izbore' na kojima je stranka NLD pod vodstvom Suu Kyi pobijedila u studenom prošle godine.

Državni udari i vojni režimi u Mjanmaru gotovo su konstanta još od 1948. godine, kada je tadašnja Burma izborila neovisnost od Ujedinjenog Kraljevstva, a najnoviji udar uslijedio je nakon manje od desetljeća otkako je vojska djelomično predala vlast civilnoj vladi u zemlji s dubokim etničkim i vjerskim podjelama, u kojoj je lakše doći do automatske puške nego do korice kruha.

Iako mjanmarski ustav obavezuje izabrano čelništvo da vodi državu s vojskom, Suu Kyi je najavljivala kako će smanjiti političku ulogu vojske, zbog čega je Mjanmar bio desetljećima izolirana država. Njezine najave nisu naišle na dobar odaziv kod glavne oporbene stranke Saveza solidarnosti i razvoja (USDP), koju uglavnom čine nekadašnji vojni časnici i koju snažno podržavaju aktivni časnici i vojnici. Stoga je USDP prošlog tjedna pozvao na novo glasanje, što je NLD glatko odbio pozivajući se na pravedne izbore. Oporbi pod kontrolom vojske nije preostalo ništa do pozvati u pomoć glavnog zapovjednika mjanmarske vojske Min Aung Hlainga, a on je zauzeo sve kontrolne punktove koji se i inače zauzimaju nakon što vojska izađe na ulice.

Vojna hunta kao jedina politička konstanta

Mjanmar je od svoje neovisnosti 1948. godine, unatoč relativnom gospodarskom oporavku, pokazivao stalne znakove političke nestabilnosti koja je kulminirala 1958., kada je vojni vrh preuzeo vlast, a zatim ponovno četiri godine kasnije, kada je vojska svrgnula demokratski izabranu vladu. Na vlast tada dolazi general Bo Ne Win i njegova Burmanska stranka socijalističkog programa kombinirajući nacionalizam, marksizam i budizam. Za vrijeme Winove diktature, koje je potrajala do 1981., iz zemlje je otišla sva obrazovana radna snaga, što je tadašnju Burmu unazadilo do te mjere da je 1987. proglašena najmanje razvijenom zemljom na svijetu. Win je nacionalizirao gospodarstvo i otjerao sve strance, što je dovelo do niza prosvjeda koje je ugušio u krvi.