Pijani recidivist s više od 3 promila vozio neregistrirani auto

Pijanog 50-godišnjaka, kojemu je alkotestom izmjereno 3,09 promila alkohola u krvi što je na granici alkoholne kome, odnosno kirurške anestezije, zaustavila je u utorak policija u Donjem Vukojevcu kod Lekenika, a riječ je o recidivstu koji je i ovoga puta u alkoholiziranom stanju, i to u vrijeme dok mu traje zabrana, vozio neregistrirani i neosigurani automobil

Uhićen je te nakon otriježnjenja uz optužni prijedlog doveden na prekršajni odjel Općinskog suda u Sisku, kažu u policiji.

Inače, izmjerena koncentracija alkohola u krvi smatra se onom na granici alkoholne kome, odnosno kirurške anestezije.

Može doći do nagle nesvjestice i težeg buđenja iz tog stanja. Iznad 3,5 promila moguća je pojava kome. To stanje jednako je razini kirurške anestezije.

No, spomenuti vozač nije se ni približio 25-godišnjem rekorderu iz Makarske, kojemu je policija 2003. tijekom intervencije zbog nasilja u obitelji izmjerila čak 7,44 promila, kao ni pacijentu rođenom 1975. kojem je po pisanju medija izmjereno 7,3 promila.

U hrvatskoj praksi zabilježeno je i nekoliko slučajeva smrtonosne razine alkoholiziranosti iznad 5 promila. Među njima su Križevčanin koji je 2002. uhvaćen za volanom s 5,68 promila, 50-godišnjak kojem je policija u Zagrebu izmjerila 5,32 promila i 42-godišnji traktorist kojeg su samoborski policajci uhvatili s 5,27 promila.

Prema tablici trovanja alkoholom objavljenoj na stranicama 'plivazdravlje.hr', od 0,4 do 0,6 promila osoba se osjeća veselo, opušteno, smanjuju se prepreke u ponašanju, pojavljuje se osjećaj topline i euforije, manje smetnje u razboritosti i sjećanju te smanjenje opreza. Emocije mogu biti intenzivnije, a ponašanje postati preuveličano.

Od 0,7 do 0,9 promila dolazi do laganih smetnji u ravnoteži, govoru, vidu, vremenu reakcije i sluhu pri čemu dolazi do smanjene mogućnosti procjene i samokontrole i smetnji u razboritosti i sjećanju. Osoba vjeruje kako funkcionira bolje nego što je to slučaj.

S prisutnošću od jednog do 1,25 promila javljaju se značajne smetnje u motornoj koordinaciji i gubitak pravilne procjene. Mogu se javiti poteškoće u govoru te smetnje u ravnoteži, vidu, vremenu reakcije i sluhu, a dolazi i do euforije.

Kod koncentracije od 1,3 do 1,5 promila javljaju se velike smetnje u motoričkim funkcijama i manjak fizičke kontrole, vid postaje zamućen i dolazi do značajnog gubitka ravnoteže. Smanjuje se stanje euforije i nastupa emocionalno stanje tjeskobe, depresije i nemira. U takvom stanju dolazi do ozbiljnih smetnji u procjeni i shvaćanju.

S prisutnošću od 1,6 do 1,9 promila prevladava stanje tjeskobe, depresije i nemira, može se javiti mučnina.

Dva promila dovode do osjećaja zbunjenosti, izgubljenosti i dezorijentiranost. Osoba može trebati pomoć kako bi se ustala ili hodala. Ako dođe do ozljede, moguće je da osoba to ne osjeti. Pri toj razini alkohola kod nekih ljudi javlja se mučnina i povraćanje. Može doći do smetnji s refleksom povraćanja, pa čak i gušenja. Moguća su razdoblja kojih se osoba ne sjeća.

S više od 2,5 promila dolazi do ozbiljnih smetnji u svim mentalnim, fizičkim i osjetilnim funkcijama. Povećan je rizik od gušenja prilikom povraćanja i ozljeda prilikom pada ili druge vrste nesreće.

Osoba s 3 promila pada u stanje stupora u kojem ne shvaća gdje se nalazi. Može doći do nagle nesvjestice i težeg buđenja iz tog stanja. Iznad 3,5 promila moguća je pojava kome. To stanje jednako je razini kirurške anestezije.

S 4 promila i više dolazi do kome i moguća je smrt zbog prestanka disanja, vrlo niskog krvnog tlaka ili gušenja tijekom povraćanja zbog nepostojanja refleksa kojim bi se tekućina iskašljala iz pluća.