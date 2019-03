Predstavnici Primorsko-goranskog saveza i Laburisti: U utorak dan D za '3. maj'

Predstavnici Primorsko-goranskog saveza i Hrvatskih laburista – stranke rada u ponedjeljak su ispred ulaza u '3. maj' u Rijeci rekli kako je sutra dan D za to brodogradilište jer se očekuje odluka o mogućem pokretanju stečaja te da bi radnicima trebalo konkretno odgovoriti kad će im se isplatiti zaostale plaće i druga primanja te hoće li se dalje graditi brodovi

Predsjednik Primorsko-goranskog saveza Darijo Vasilić je rekao da svaka zemlja ima svoju stratešku industriju, a to je za Hrvatsku sigurno brodogradnja. 'Ona to još može biti, može se spasiti '3. maj', samo je potrebno malo dobre volje, a to očekujemo od Vlade', istaknuo je.

Vasilić je ocijenio da se u odnosu Vlade prema '3. maju' pokazuje 'maćehinski odnos' prema Primorsko-goranskoj županiji. 'Kad bi ovo brodogradilište bilo u nekoj drugoj županiji, sigurno bi odnos Vlade bio drugačiji', rekao je.

Predsjednik Laburista David Bregovac upitao se gdje je nestalo više od 30 milijarda kuna koje je država ulagala tijekom godina u hrvatska brodogradilišta. 'Tko je uzeo novac jer on sigurno nije trošen za plaće radnika', rekao je i ocijenio da je za sadašnje stanje najodgovorniji HDZ, ali, dodao je, odgovorni su i svi koji su prije bili na vlasti.

Član Sindikalnog odbora '3. maja' Boris Bučanac, odgovarajaći na pitanje o političkoj volji da se riješi pitanje tog brodogradilišta, rekao je kako je to vrlo dobro pitanje za ministra gospodarstva. 'Pitanje je za sve vladajuće u čemu se očituje da država ima interes opstanka brodogradnje, barem za golemi novac koji su u obliku jamstava davali brodogradilištima', istaknuo je.