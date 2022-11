Petrov: Reforma zdravstva je još jedan pucanj u prazno

Predsjednik Mosta Božo Petrov poručio je u petak da je reforma zdravstva "još jedan pucanj u prazno" jer smatra da zdravstvena zaštita treba biti jednako dostupna svima, a prema predloženoj reformi, kaže, nije niti će biti

Upozorio je i da je zdravstveni proračun smanjen za petinu.

„Deset ministara u zadnjih 25 godina najavljivalo je reformu zdravstva. Bez obzira na sve moguće strategije i planove koje su donosili, dan-danas nema financijske ni kadrovske održivosti sustava", ocijenio je Petrov na konferenciji za novinare.

Upozorio je da Hrvatskoj trenutačno nedostaje 4 000 medicinskih sestara, a računa se da će u idućih pet godina njih još 7 000 otići u mirovinu. Postoji li možda to u reformi i zakonskim aktima? A koliko nam nedostaje liječnika? Danas ima više od tri milijuna prekovremenih sati sati i za to treba zaposliti 1 600 liječnika, a u primarnoj zdravstvenoj zaštiti još njih 400 - da bi zdravstvena zaštita bila dostupna svima. "Postoji li to u zakonskom paketu? Nema ničega", istaknuo je Petrov pitajući "o kojoj onda mi reformi pričamo".