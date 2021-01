Petrov: Plenković štiteći HGK i ostalu klijentelu čuva sebe

Predsjednik Mosta Božo Petrov napisao je u subotu na facebooku da je premijer Andrej Plenković između klijentele u HGK i stradalih ljudi u Banovini, izabrao klijentelističke parapolitičke institucije koje mu omogućavaju da se održi na vlasti.

Petrov je na facebooku piše kako - "dok je financijski plan 2021. zaposlenih u HGK pržiti desetke milijuna naših kuna na brojna putovanja ove godine po Dubaiju, Hannoveru, Kuala Lumpuru, Parizu, Amsterdamu, Cannesu i dalje - Andrej Plenković obilazi Petrinju i navodno nariče nad sudbinom razrušene Petrinje i nad tuđom nebrigom".

"Dok istim tim petrinjskim poduzetnicima Andrej Plenković daje sveukupno 10 milijuna kuna kao pomoć, Hrvatska gospodarska komora potrošit će u toj istoj godini samo na sajmove izvan Hrvatske putujući 11,7 milijuna kn. Andrej Plenković valjda vjeruje da će nam više pomoći iskustvo jahanja deva, hranjenja sokolova, egzotičnih delicija i mističnog doživljaja zaposlenika HGK od stabilnog poduzetnika, obrtnika ili radnika u Banovini te njegovog posla", napisao je Petrov.

Smatra i da Plenković možda, među ostalim, može odgovoriti koliko bi se kuća u Banovini dalo popraviti samo s jednim godišnjim planiranim rashodom HGK, koji u 2021. iznosi 198 milijuna kuna.

"To su oni koje je Andrej Plenković jučer zaštitio, a Banovinu ostavio na milost i nemilost. Od tog trenutka se zna tko je Andreju Plenkoviću važniji, do koga mu je stalo, i tko je njegovo društvo. To su te klijentelističke parapolitičke institucije koje mu omogućavaju da se održi na vlasti. Da ih Plenković ukine ili im ukine financiranje, klijentela bi mu okrenula leđa i srušila ga", navodi Petrov na svom facebook profilu.

Oporba je jučer uoči glasovanje srušila kvorum jer nije uvršteno glasovanje o prijedlogu Mosta o HGK, pa tako nije bilo ni glasovanja o izmjenama Zakona o obnovi od potresa.