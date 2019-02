Petritsch: Prevlast populista i ultradesničara na izborima za EP imao bi pogubni utjecaj na Balkanu

Bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petritsch upozorio je kako bi eventualna prevlast populističkih i ultradesničarskih stranaka na predstojećim izborima za Europski parlament mogla ozbiljno destabilizirati stanje u BiH ali i na cijelom Balkanu jer će neizbježna posljedica takvog razvoja događaja biti jačanje ruskog utjecaja u regiji, prenio je u utorak sarajevski "Dnevni avaz"

U intervjuu za taj list austrijski diplomat je istaknuo kako bi se s većinom populista i ultradesničara u Europskom parlamentu u novoj Europskoj komisiji mogli naći ljudi koji zapravo ne cijene istinske vrijednosti ujedinjenje Europe a istodobno su "vrlo naklonjeni" Rusiji i njezinom predsjedniku Vladimiru Putinu.

"To nije dobro za Balkan. Mi znamo da ovo znači jaču poziciju Srba. To je sasvim jasno. I tu nastupa (Milorad) Dodik. On vidi da je ovo prilika za njega da se etablira. Jedan političar koji je stranac, odjednom bi mogao postati faktor", ocijenio je Petritsch.