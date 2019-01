Veliki vodič: Sve što trebate znati o izborima za Europski parlament

Sljedeći izbori za Europski parlament održavaju se od 23. do 26. svibnja 2019. godine. Do sada je Hrvatska imala pravo na 11 zastupnika, ali izlaskom Ujedinjenog Kraljevstva oslobodit će se 73 mjesta, što znači da će se povećati broj mjesta za neke države članice. Tako bi Hrvatska trebala imati 12 zastupnika. Donosimo vam veliki vodič o tome što sve trebate znati o Europskom parlamentu i nadolazećim izborima

Europski parlament zakonodavno je tijelo Europske unije, a potječe iz Zajedničke skupštine Europske zajednice za ugljen i čelik (EZUČ), koja je nastala 1952. godine. Od 1962. dobiva današnji naziv i prvi izbori za članove održavaju se 1979. godine. Parlament ima tri glavna područja rada, a to su zakonodavno, nadzorno i proračunsko.

Mandat članova Europskog parlamenta traje pet godina, a biraju se slobodnim i tajnim glasovanjem na općim neposrednim izborima. To razdoblje započinje početkom prvog zasjedanja nakon svakih izbora. Početak prvog zasjedanja nakon izbora 2014. bio je u utorak 1. srpnja 2014.

Europski parlament, s Vijećem, izvršava zakonodavne i proračunske funkcije. On izvršava funkcije političkog nadzora i savjetovanja kako je utvrđeno u ugovorima. Imenuje Komisiju i bira predsjednika Komisije te može predložiti izglasavanje nepovjerenja Komisiji, a potrebna je dvotrećinska većina danih glasova i većina glasova zastupnika u Parlamentu.

Na europskim izborima većina država članica funkcionira kao jedinstvena izborna jedinica. No državni teritorij pet država članica, Belgija, Francuska, Irska, Italija i Ujedinjena Kraljevina, podijeljen je na više regionalnih izbornih jedinica.

Trenutno postoji 13 stranaka, a to su Europska pučka stranka (EPP), Stranka europskih socijalista (PSE), Savez liberala i demokrata za Europu (ALDE), Europska stranka zelenih (Verts), Savez europskih konzervativaca i reformista (ACRE), Stranka europske ljevice (PGE), Europljani ujedinjeni za demokraciju (EUD), Europska demokratska stranka (PDE), Europski slobodni savez (ALE), Europski savez za slobodu (AEL), Savez europskih nacionalnih pokreta (AEMN), Europski kršćanski politički pokret (ECPM) i Savez za izravnu demokraciju u Europi (ADDE).

Tko se može kandidirati?

Kandidatura ovisi od države do države, pa se tako u Češkoj, Danskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Nizozemskoj i Švedskoj mogu kandidirati samo političke stranke i organizacije. U svim drugim državama članicama za kandidaturu je potrebno prikupiti određeni broj potpisa ili je mora podržati određeni broj glasača, dok je u nekim slučajevima potreban i novčani polog.

Nijedna osoba ne može biti kandidat na istim izborima u više od jedne države članice, a minimalna dob za kandidaturu na izborima u većini je država članica navršenih 18 godina, dok su iznimke Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Estonija, Irska, Latvija, Litva, Poljska i Slovačka, u kojima je minimalna dob 21, Rumunjska s 23 te Italija i Grčka s 25 godina.

Tko ima pravo glasanja na izborima?

Pravo glasanja imaju osobe s minimalno 18 godina u svim državama članicama, osim u Austriji, u kojoj je minimalna dob navršenih 16 godina.

Glasovanje je obvezno u četirima državama članicama, Belgiji, Luksemburgu, Cipru i Grčkoj, a obveza se odnosi na državljane te na osobe koje nisu državljani, ali imaju prijavljeno boravište u tim državama.

Kako mogu glasati građani koji se u vrijeme izbora nalaze u drugoj državi?

Prema zakonu UFEU, svaki građanin Unije koji boravi u nekoj državi članici čiji nije državljanin ima u toj državi članici aktivno i pasivno biračko pravo na izborima za Europski parlament. Belgija i Grčka daju pravo glasa samo onim državljanima koji žive u nekoj od ostalih država članica EU-a, dok Danska i Italija ograničavaju na određene kategorije pravo glasa svojih državljanima koji žive u trećim zemljama.

U Njemačkoj se pravo glasovanja na izborima za Europski parlament daje državljanima koji su se u drugu članicu EU-a preselili najmanje tri mjeseca ranije, pod uvjetom da su upisani u registar birača Njemačke. U Bugarskoj, Irskoj i Slovačkoj pravo glasa imaju samo građani EU-a koji ujedno imaju boravište u tim državama.

Mogu li birači koji se nalaze izvan svoje matične države ponovno glasati u svojoj zemlji?

Ne mogu. Svaka država članica mora obavijestiti ostale članice o tome koji su njihovi državljani upisani u popis birača i koji se kandidiraju.

Kako se određuju datumi održavanja izbora?

Izbori za Europski parlament održavaju se u istom razdoblju koje započinje u četvrtak ujutro i završava u nedjelju istog tjedna, dok točan dan i vrijeme izbora određuje svaka država članica pojedinačno. Tako su se svi izbori od 1979. godine, kada su bili prvi izbori, održali u istom razdoblju posljednje godine petogodišnjeg razdoblja.

Do promjene je došlo 2014. godine, kad su izbori pomaknuti za tjedan dana ranije kako bi se izbjeglo preklapanje s blagdanom Duhova, pa su izbori održani od 22. do 25. svibnja. Prema tome, izbori bi se trebali održati od 23. do 26. svibnja.