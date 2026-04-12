Peti mandat ili kraj vladavine za Orbana?

Mađari u nedjelju glasaju na izborima koji bi mogli okončati 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana, uzdrmati Rusiju i potresti desničarske krugove diljem Zapada, uključujući Bijelu kuću američkog predsjednika Donalda Trumpa

Orban, euroskeptični nacionalist, stvorio je model 'neliberalne demokracije' koji Trumpov pokret Učinimo Ameriku ponovo velikom (MAGA) i njegovi štovatelji u Europi smatraju uzorom, piše Reuters. No, mnogi Mađari sve su nezadovoljniji Orbanom nakon tri godine ekonomske stagnacije i rasta životnih troškova te izvješćima o oligarsima bliskim vladi koji gomilaju sve veće bogatstvo. Ankete javnog mnijenja u posljednja dva tjedna pokazale su da Orbanova stranka Fidesz zaostaje za Tiszom, novom strankom desnog centra Petera Magyara, za sedam do devet postotnih bodova.

Birališta na izborima za parlament sa 199 mjesta otvorena su u šest sati ujutro, a zatvaraju se u 19 sati. Glasanje se pomno prati u Bruxellesu, gdje mnogi kolege iz EU kritiziraju Orbana, prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina i bliskog Trumpovog saveznika, zbog onoga što nazivaju erozijom mađarske demokratske vladavine, slobode medija i prava manjina. Za Ukrajinu, mađarskog istočnog susjeda, Orbanov poraz mogao bi značiti deblokiranje kredita Europske unije od 90 milijardi eura, ključnog za ratne napore Kijeva. Rusija bi, pak, Orbanovim silaskom s vlasti ostala bez najbližeg saveznika u EU. Orban je izbore predstavio kao izbor između 'rata i mira'. Tijekom kampanje naglašavao je da će vođa oporbe Magyar uvući Mađarsku u ruski rat s Ukrajinom, što on snažno poriče. 'S najvećom nadom iščekujem nedjeljne izbore', rekao je Orban pristašama u svom rodnom gradu Szekesfehervaru u subotu.