[VIDEO] Pernara opet izbacili iz sabornice, Bunjac saborskoj straži prijetio smrću

Nakon maratonske rasprave o SDP-ovoj interpelaciji o Vladinu provođenju strukturnih reformi, Hrvatski sabor u petak ujutro će se izjašnjavati o amandmanima na nekoliko zakona, u podne će uobičajeno glasovati, a ovotjedni rad zaključiti raspravom o prijedlogu Živog zida da se izmijeni Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Napominjući kako 'ne zna koja je to po redu interpelacija', Josip Borić (HDZ) kolegama iz SDP-a uzvraća kako su četiri godine njihove vlasti 'četiri godine u ništa'. Podijeljen narod, čuveno Mi ili oni!, nije vas bilo briga za pad BDP-a, rast javnog duga, rekao je kolegama iz SDP-a, spočitavajući im da ne priznaju nikoga, te da misli da su čak i ljubomorni na aktualnu Vladu, jer nemaju odgovor na njenu politiku.

SDP proziva Vladu da nije provela niti ono što je sama najavila, da neke reforme odgađa, od drugih odustaje, te da nema nikakvih naznaka da bi se išta moglo dogoditi do kraja mandata jer smo ušli u izborne ciklus.

Potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić ne spori da uprava problem, no dodaje da Most u rješavanju tog problema nije napravio ništa, ne zato što nije htio, nego jer nije imao vremena.

Ante Pranić (Most) reformom svih reformi označava onu javne uprave, pa kaže kako nije normalno da godišnje iz države iseli 65 tisuća ljudi, a da javni sektor i dalje buja. Ona je važna, ali nije ključna, takva je reforma obrazovanja, kaže Joško Klisović (SDP).

U poljoprivredi nikad nismo imali veći uvoz i manji izvoz, u pravosuđu procesi traju po 10-15 godina, dvije trećine države nam je prazno, stranačka iskaznica tjera ljude van, pobrojao je Miro Bulj (Most).

Imao je poruku i za Most, koji je također, kritizirao Vladu. Vama ništa nije dobro, to je refleks uvrijeđene stranke, rekao im je Borić. Dovoljna potvrdi reformi su podaci da smo nakon sedam godina ponovno povećali kreditni rejting, sa smeća na investicijski, BDP je lani porastao za 2, 6 posto, porastao je izvoz roba, tu su uspjesi u turizmu, pobrojala je Branka Juričev Martinčev (HDZ).

Ne poštujemo vlastite zakone, kod zapošljavanja smo dali prednost stradalnicima i dragovoljcima, a imamo slučaj da se na natječaj javila dragovoljka, doktorica znanosti, a primljen je netko tko nema ni blizu takve uvjete, kazala je Ines Strenja očito misleći na zapošljavanje u NP Krka. To je strašno, to razara ovu zemlju, upozorila je zastupnica, a Bulj dodao kako je zaposlena ravnateljica imala dvije iskaznice, HDZ-ovu i HNS-ovu.

Vidite sa ravnateljicom, možda je ona višestranačje shvatila da mora biti u više stranaka, sarkastično mu je uzvratio potpredsjednik Sabora Milijan Brkić (HDZ).

O presudi Sanaderu na početku i kraju rasprave

Presuda Vrhovnog suda bivšem premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu u aferi Planinska, po kojoj je Sanader otišao na odsluženje šestogodišnje zatvorske kazne, obilježila je početak i kraj devetosatne rasprave.

Kratko iza ponoći, Ivan Pernar (ŽZ) pozvao je Sanadera da prestane šutjeti i progovori o HDZ-ovim crnim fondovima, da 'kaže istinu i bude pokajnik'. Vama je učinjena dvostruka nepravda, osuđeni ste, a oni koji su se s vama obogatili su na slobodi, uživaju u bogatstvu, poručio mu je Pernar kojega je potpredsjednik Brkić u dva navrata opomenu da se drži teme, no on se oglušio, pa je na koncu opomenut i udaljen sa sjednice.

Opomenu i zabranu govora do kraja rasprave o interpelaciji, dobio je i Branimir Bunjac (ŽZ) koji je Brkića prozvao za povredu Poslovnika, jer je 'kukavički' poslao Stražu da izbaci Pernara. 'Kad to drugi put poželite, gospodine bajkeru, učinite to sami', rekao mu je, očito 'ciljajući' na Brkićevu kupovinu motora.

Na Brkićevu konstataciju da ima repliku, Bunjac mu je uzvratio 'kome ću govoriti, svetom Petru, je li pametnjakoviću?', pa zaradio opomenu.

Kako prenosi HRT, straža je u nastavku sjednice krenula nositi Pernara izvan sabornice, a Bunjac je izgubio živce. Počeo je vikati i naguravati se sa stražom. 'Dosta toga, sram vas bilo - nemate pravo na to. Mrš, još mi jednom uzmi nešto iz ruke, kunem ti se - nećeš živ izaći odavde! Mrš, smeće, mrš!', vikao je.

'Ovo je Hrvatski sabor, ovo su vam vrijednosti i EU-a i NATO-a, ovo je politika zapadnog imperijalizma kojem je sve podređeno, dame i gospodo...', vikao je Pernar dok ga je Straža iznosila iz sabornice. Usput se snimao mobitelom.