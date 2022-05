Peović: Progresivna opozicija se okuplja oko ideje vraćanja pobačaja u Ustav

Katarina Peović (Radnička fronta) najavila je u utorak da će "pokušati okupiti progresivnu opoziciju" kako bi skupili potpise petine zastupnika u Saboru da bi u parlamentarnu proceduru uputili prijedlog promjene Ustava kojim bi se pravo žene na pobačaj vratilo u taj temeljni dokument

"Cijela progresivna opozicija složila se s nama da je pobačaj potrebno vratiti u Ustav, što pozdravljamo jer vidimo da se stvara široka fronta. To se može učiniti tako da petina zastupnika uputi u saborsku proceduru prijedlog promjene Ustava ili da se kroz referendumsku inicijativu skupi dovoljan broj potpisa i u Saboru zatraži promjena Ustava", rekla je Peović na konferenciji za novinare.

"Nasuprot Jandrokoviću koji misli da se time ne bi trebalo baviti, jer je riječ o temi koja dijeli društvo, mislim da se sada vidi da je riječ o ultrakonzervativnoj manjini koja svoje rigidne stavove nameće većini, odnosno, na mala vrata zabranjuje pobačaj, a u Hrvatskoj 80 posto građana misli da žena ima pravo na izbor", ustvrdila je Peović.

"Naš je prijedlog da se oporba ujedini, sastavili smo prijedlog promjene Ustava, treba nam 30 zastupnika koji će ga potpisati i nadamo se da ćemo za to dobiti zeleno svjetlo opozicije", dodala je.

Osvrnula se i na mogućnost referenduma rekavši da tu treba biti oprezan i da ga je važno dobro organizirati, no, podržava, kaže, i jednu i drugu inicijativu, i obje trebaju biti pokrenute, smatra Peović.

Najavila je i da se oporba sastaje u srijedu i vjeruje u pozitivan ishod inicijative.

Podsjetila je da Radnička fronta već neko vrijeme s udrugom Faktiv upozorava da je povratak pobačaja u Ustav način na koji bi se popravilo stanje po tom pitanju "zbog visokog broja prizivača savjesti", a napomenula je i da su prošle godine bili u prosvjednoj akciji ispred bolnica gdje, kako kaže, molitelji uznemiruju žene koje su odlučile pobaciti.

Glasnović: Ženama koje žele pobaciti treba podrška, a ne napad

"Trenutačno imamo vrlo sličnu situaciju kao i u Americi sa slučajem Roe v. Wade i zakonom koji bi nakon 50 godina mogao biti pobijen i pobačaj zabranjen, a kod nas imamo zakon iz 1978. koji jasno definira pravo na pobačaj, kao i Ustavni sud, ali i ultrakonzervativnu revoluciju koja 'gura' kroz razne prakse", upozorila je te dodala da je u Hrvatskoj pobačaj izbačen iz Ustava 1990.

Neurologu Antunu Glasnoviću, također članu RF-a, najviše smeta što se žene koje žele pobaciti proglašava ubojicama, a to su, ističe, većinom žene koje nemaju materijalnih ni drugih uvjeta za odgajanje djece, i to se događa do 10. tjedna, a nakon toga vrlo rijetko.

„Nisu to neke nadrogirane ženskice koje iz zabave odlaze na pobačaj nego žene s itekako velikim problemima koje nemaju nikakvu podršku u društvu i na njih će se te molitvene grupe okomiti i napadati koliko god mogu umjesto da pokušaju empatizirati kada već toliko govore da su za život”, dodao je.