Pentagonova tajna jedinica za lov na NLO-e izlazi iz sjene, uskoro će dio svojih nalaza pustiti u javnost

Unatoč ranijim najavama da će raspustiti nekoć tajni program istrage neidentificiranih letećih objekata (NLO), američko ministarstvo obrane - Pentagon, nastavit će istrage kroz jedinicu poznatu kao Unidentified Aerial Phenomenon Task Force, koja je u nadležnosti američke mornaričke obavještajne službe

Kako piše The New York Times, dužnosnici Pentagona odlučili su pustiti u javnost dio nalaza iz istraga koje su nastale nakon što se određen broj američkih vojnih aviona na svojim misijama u zraku susreo s NLO-ima. Unidentified Aerial Phenomenon Task Force dobio je zadatak 'standardizirati izvještaje' kada su u pitanju viđenja NLO-a i objaviti 'dio' izvještaja u roku od 180 dana nakon što to odobre sigurnosne službe.

Dok se poneki nadaju da će se Pentagon baviti potragom za letjelicama iz drugih svjetova, Pentagonov fokus ostat će usmjeren na otkrivanje letjelica drugih zemaljskih nacija, osobito onih koje bi mogle ugroziti američku sigurnost. Drugim riječima, pratit će je li neka od zemalja razvila tehnologiju koja bi mogla poraziti američku zračnu nadmoć.