Penava se obratio nakon pobjede: 'Osmrtnice' su već danima spremne

Velika većina županijskih organizacija javno mi je dala svoju potporu i tako smo zajedno otklonili insinuacije o tome da nemamo većinsku potporu. Primio sam na znanje i pojedine konstruktivne kritike koje su izrečene u prijateljskoj, reći ću i bratskoj, atmosferi. Nitko nije nepogrešiv i svoje ću propuste nastojati popraviti kako bih još bolje obnašao časnu dužnost predsjednika Domovinskog pokreta na koju me uvjerljiva većina delegata izabrala na redovnom Izbornom saboru.

Nažalost, svjedoci smo da pojedinci radije okreću leđa i napuštaju ljude s kojima su do jučer gradili stranku, nego da prihvate većinsku volju. Posljednjih dana svjesno se i vrlo proračunato atmosferu podizalo do usijanja ne bi li se što više ljudi natjeralo da postupe nepromišljeno. „Osmrtnice“ su već danima spremne, oštrile su se škare za presijecanje članskih iskaznica, ostavke su kuvertirane. Najlakše je otići i sijati kaos. Treba ostati i doprinositi, to je puno teže. Sve vas skupa molim da se suzdržite svađa, međusobnih prozivki i teških riječi na društvenim mrežama. Nemojmo dopustiti da se pred očima cijele nacije tako rasprodaje teško stvoreni ugled Domovinskog pokreta i da naši politički protivnici likuju!