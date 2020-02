Penava: Prikupili smo potrebne potpise, predajemo ih u petak

Kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava najavio je kako će se potpisi za njegovu kandidaturu kao i kandidature Mire Kovača i Davor Ive Stiera predati u petak

Penava je rekao kako najveći broj prikupljenih potpisa dolazi iz Vukovarsko-srijemske županije i Slavonije uopće kao i iz Dalmacije te Grada Zagreba, piše press032.

Na primjeru Opatovca, sela nedaleko Vukovara, Penava je objasnio i popis broja članova HDZ-a za koje tvrdi da ne prelazi 100 tisuća. U Opatovcu je, rekao je po popisu 80-ak članova HDZ-a, a od toga njih 15 do 20 su preminuli i to prije više godina, a slijedećih 20 do 30 se odselilo negdje dalje.