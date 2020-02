Jandroković: Ne smatram da su članovi HDZ-a u strahu dati potpis kome žele

Glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković komentirao je izjave protukandidata iz tima Mire Kovača koji tvrde da imaju problema sa skupljanjem potpisa i navodnim pritiscima koji se vrše na članove stranke.

'Kada su došle prve pritužbe iz tima Mire Kovača zatražio sam od središnjeg izbornog povjerenstva da me infomiraju o konkretnim primjerima zašto se ljudi žale, no nije ih bilo. Nemam niti jednu konkretnu informaciju, čini mi se da se opće formulacije koriste da se stvori dojam da se vrši određeni pritisak kako bi se lakše došlo do potpisa', smatra glavni tajnik HDZ-a.

Tvrdi da su stranačke prostorije otvorene i da su kandidati sami dužni organizirati volontere koji će im prikupljati potpise. Jandroković ne smatra da su članovi HDZ-a u strahu dati potpis za koga zaista žele, odnosno da se na njih vrši pritisak.

"To je bila jednoglasna odluka Nacionalnog vijeća da se primjeni ta metoda koja piše u Statutu, ne znam Odakle sumnja da taj popis nije relevantan, vidjet ćemo koliko će ljudi izaći na izbore pa ćemo prosuditi koliko ljudi je aktivno. Što se straha tiče, bizarno mi je to komentirati jer postoje polemike na dnevnoj bazi gdje se oštro napada predsjednika stranke. Ne sjećam se da je bilo tako oštrih riječi, sve mi to izgleda kao izgovor za možebitno loš rezultat, to nema nikakve veze s politikom vodstva HDZ-a, to su poteškoće koje kandidati imaju. Ako imaju primjedbe, pozivam sve članove da se obrate središnjem izbornom povjerenstvu", rekao je Jandroković i za kraj kratko komentirao teoriju da je masonska afera namještena baš u vrijeme unutarstranačkih izbora u HDZ-u.

"Vojko V je sve o tome već rekao".