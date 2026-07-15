rezolucija

Penava: Nećemo pasivno gledati da se Hrvate u BiH peti put preglasava

V. B.

15.07.2026 u 21:27

Ivan Penava
Ivan Penava Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
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Nećemo pasivno promatrati da se Hrvate u Bosni i Hercegovini peti put preglasava pri izboru člana Predsjedništva BiH, poručio je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u središnjem Dnevniku HTV-a, nakon što je Hrvatski sabor usvojio Rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH

Istaknuo je da je riječ o snažnoj poruci Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti Hrvata te odbacio kritike koje su nakon usvajanja Rezolucije stigle iz Bosne i Hercegovine.

Kopromisi su sastavni dio dogovora

Osvrćući se na izmjene u odnosu na prvotni prijedlog Rezolucije, Penava je rekao da su kompromisi sastavni dio svakog političkog dogovora.

'Uvijek dogovor traži kompromise. Apsolutno je sve to minorno u odnosu na cilj Rezolucije, a to je pokazati zajedništvo i jasan stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, rekao je Penava u Dnevniku HRT-a.

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Dodao je da ga veseli što je Rezolucija usvojena uz potporu koalicijskih partnera, Mosta i dijela nezavisnih zastupnika.

Komentirajući primjedbe da je konačni tekst Rezolucije ublažen, Penava je poručio kako je važnije gledati širu sliku.

'Bitno je da je Rezolucija tu i da predstavlja nastavak politike Republike Hrvatske prema hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. To je naša ustavna obveza. Pokazali smo što znači kada imate, umjesto SDSS-a, Domovinski pokret u Vladi. Po prvi put ovako snažno afirmirane su zasluge HVO-a i Herceg-Bosne u stvaranju današnje Bosne i Hercegovine, rekao je.

Na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine odgovorio je kako bi hrvatske intervencije bile nepotrebne kada bi se poštovala ravnopravnost konstitutivnih naroda.

'Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, mi se ne bismo ni morali uključivati. Ne može se Hrvate korak po korak pretvarati u manjinu u Bosni i Hercegovini', poručio je.

Govoreći o općim izborima u Bosni i Hercegovini koji će se održati u listopadu, Penava je upozorio da se, prema njegovim riječima, ne smije ponoviti dosadašnja praksa preglasavanja Hrvata.

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