Penava nakon pet dana o Vučiću u Dubrovniku: Došao je na noge pobjedniku

Na pitanje je li razlog drukčije reakcije činjenica da je DP sada u vladajućoj većini, Penava kaže: 'Ovo je ta razlika kada je Domovinski pokret u vlasti umjesto SDSS-a, ono o čemu smo vodili brigu i što smo se potrudili da se dogodi. Ono što trebate uzeti u obzir oko dolaska Vučića u Dubrovnik je činjenica da je Vučić došao u naš Dubrovnik, pod Srđ, pod hrvatski stijeg, nakon što je svojim građanima vikao da nipošto ne idu na Jadran, da on nikada neće ići na Jadran. Pojavio se, došao u naš Dubrovnik, na naše more, a ne ono što je on snivao, do Karlobaga da bude srpsko more. Došao je dati podršku Ukrajini, odnosno potpisati Deklaraciju. Sjesti za stol s našim prijateljima s Kosova. To su apsolutno tragovi njegova poraza', zaključio je Penava.