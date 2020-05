Iako se danima špekuliralo o tome hoće li Ivan Penava napusti HDZ, skeptici su odmahivali rukom jer je već toliko puta bio na izlaznim vratima, a ipak je ostao uz 'stožernu' stranku. No danas je konačno puklo. Enfant terrible, jedini član HDZ-a koji je urbi et orbi mogao kritizirati predsjednika stranke bez sankcija, ipak je HDZ-u rekao zbogom. Dobro, možda doviđenja, do postizborne koalicije. Odnos između njega i predsjednika stranke Andreja Plenkovića, otkako je ovaj postao premijerom, u najmanju je ruku nategnut. Pred pucanjem je bio nekoliko puta posljednjih godina, stoga vas podsjećamo na toplo-hladni odnos ovog dvojca koji je s današnjim danom konačno raskrstio

Prije samo pola godine HDZ je preciznim kirurškim rezom brzopotezno iz stranke izbacio osmero članova jer su kritizirali vodstvo u grupama na Viberu i WhatsAppu. Penava to godinama čini, no ne u nekim tajnim virtualnim pobunjeničkim ćelijama, već javno. Čovjek je organizirao niz konferencija za medije te je na sebi svojstven, dramatičan način govorio o situaciji u Vukovaru pritom se ne libeći, iako između redova, podbosti vladajuću garnituru u Zagrebu.

Vrhunac je bio u jesen 2018., kada je u Vukovaru organizirao masovan prosvjed zbog neprocesuiranja ratnih zločina te se krivca također tražilo u aktualnoj garnituri u Banskim dvorima i na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu. No sve je to Plenković tolerirao. Činjenica je da s Penavom nikada nije bio blizak, a vukovarski gradonačelnik bio je uvijek bliži desnoj struji HDZ-a koja je doživjela golem poraz na unutarstranačkim izborima u ožujku, na kojima je i Penavi očitana lekcija s obzirom na to da je bio kandidat Plenkovićevih izazivača. No svih ovih godina Penava je smio ono što drugi nisu. Unatoč kritikama, sankcija nije bilo zbog Plenkovićeve pragmatičnosti. Penava je glatko osvajao lokalne izbore u Vukovaru, a udariti na gradonačelnika grada heroja nije prvo što bi palo na pamet ikojem premijeru. Tim više što je Penava između sebe i vukovarske žrtve stavio znak jednakosti, pa bi ispalo da Plenković ako udara na njega, udara na ogromne žrtve tijekom velikosrpske agresije.

Čim Penava kritizira, stiže darak iz Zagreba Penava je još 2017. dao naslutiti da s njim nema šale. Naime Plenković je još krajem 2016. na početku svojeg mandata održao sjednicu Vlade u Vukovaru. Pa je osnovan savjet za Slavoniju i Baranju… No to Penavu nije previše impresioniralo. U ljeto 2017. ustvrdio je kako od te famozne sjednice Vlade nije puno napravljeno te da pomaci nisu suštinski. 'Nije mi cilj kritizirati ni njega, ni Vladu, samo želim razgovarati o rezultatima. Je li se nešto promijenilo prema Vukovaru iz prizme one sjednice Vlade? Prošlo je osam mjeseci otkako smo predali prijedlog Zakona o poticanju investicija na području Vukovara i ništa se ne mijenja na tome da Vukovar postane područje primamljivo ulagačima. To su suštinski potezi koji se očekuju od Vlade. Kako vratiti gospodarstvo u grad koji je razoren, pitanje je za Vladu. Činjenica je da niti jedna Vlada nikada nije potaknula nijednu stranu greenfield investiciju u Vukovar. Svi tvrde i ponavljaju da nam je Vukovar interes, a realizacija tog interesa uporno ne ide. Uvijek je, očito, nešto bitnije', istaknuo je Penava 2017. Pogledajte transparente iz Vukovara; Od udbaša, preko petokolonaša do ustaša Ubrzo nakon toga Plenković u Vukovar šalje tadašnjeg ministra državne imovine Gorana Marića koji poklanja gradu vrijedna zemljišta. Novinari su tada primijetili da čim se Penava krene žaliti, naraste gradska imovina. Prvo: Plenković je za mene dosad najbolji premijer i ima najbolju vladu; pa onda veliki prosvjed Godinu kasnije ovaj je dvojac opet na ratnoj nozi. Penava je dignuo bunu zbog neprocesuiranja odgovornih za silne ratne zločine u Vukovaru. Proziva policiju, proziva DORH, proziva Vladu zbog nečinjenja… Najavljuje veliki prosvjed u Vukovaru. Da smiri situaciju, Plenković ga zove na raport u Zagreb i Penava je 14. rujna 2018. stigao u Banske dvore.

Plenković ga je tada očito smekšao jer je Penava nakon sastanka izjavio: 'Premijer Plenković je za mene dosad najbolji premijer i ima najbolju vladu. Jesam li ja njega uspio uvjeriti u to da ovo nije kontra njega, to je manje važno. Važno je da ima širinu i mislim da je shvatio kontekst priče', rekao je Penava i dodao: 'Ovo nije udar na premijera i Vladu, pa to je moja Vlada, moj premijer i na kraju krajeva premijer svih nas.' No ne zadugo. Prosvjed na kojem se skupilo oko deset tisuća sudionika održan je u listopadu 2018. Na njemu je Penava kazao da je na djelu 'sramotna šutnja službene Hrvatske, njezinih dužnosnika i institucija, okrutnost, bezosjećajnost i licemjerje'. 'Otvorite svoja srca. Nemojte se prepucavati, natjecati, nadmudrivati, nije teško doznati tko su zapovjednici vojske koja je napadala Vukovar, pilot koji je bacao bombe na vukovarsku bolnicu. Postoje topnički dnevnici i zapovjednici artiljerije, osudite ih. Vjerojatno su vam poznati zapovjednici brigada vojne policije koji su dopustili izdvajanja, mučenja. Znate one koji su dozvolili zločin na Ovčari, ne kažnjavajte samo one najniže rangirane. Osudite zapovjednike konc logora. Ako ne znate kako, mi ćemo vam pomoći', kazao je tada Penava i zatražio osnivanje specijaliziranog suda, odjela odvjetništva i tima za istraživanje s posebnim ovlastima.

Iz Vlade je nakon prosvjeda tek poručeno kako 'razumiju potresna svjedočanstva žrtava te snažno zagovaraju politiku nezastarijevanja ratnih zločina. Očekuju da će sva nadležna tijela nastaviti istraživati i procesuirati ratne zločine počinjene u Vukovaru i na Ovčari, zbog čega je osnovan i poseban tim pri Ravnateljstvu policije. U 2019. od 'puzeće velikosrpske agresije' do 'možda mi fali političkog iskustva' U siječnju 2019. opet je bilo napeto. Penava je na konferenciji za medije konstatirao da je Vukovar 'epicentar kontinuirane velikosrpske puzajuće agresije'. Bila je riječ o kritici SDSS-a i činjenici da je ta manjinska stranka koalicijski partner HDZ-u na državnoj razini. Penava: Škoro mi je uvijek bio i bit će bliži od Pupovca i HNS-a Plenković je na to 'spustio' Penavi poručivši mu da nije nadležan za vođenje politike HDZ-a. 'U njegovoj nadležnosti su nadležnosti koje se tiču Grada Vukovara', kazao je tada Plenković i Penavi jasno dao do znanja da si ne umišlja da može krojiti politiku središnjice HDZ-a, već da se bavi svojim gradom.

I opet je Plenković pacificirao Penavu i to ni manje ni više nego u Banskim dvorima. Podučio je Penavu 'što je državna politika HDZ-a, a što politika lokalnih stranačkih organizacija', pa se ovaj nakon sastanka posuo pepelom i ustvrdio da mu 'možda mi fali političkog iskustva'. 'Žao mi je što se oko nekih stvari nisam koordinirao, ali to sam ja. Zahvaljujem i premijeru i stranci što dopušta takve stvari', dodao je Penava. Grabar Kitarović ili Škoro? Imao im je na čemu zahvaljivati. Dopuštali su mu sve kritike, sve ono što drugima ne bi. Krajem 2019., kada je krenula predsjednička kampanja, dolazili su signali za to fa bi Penava mogao podržati Miroslava Škoru u prvom krugu. To se ipak nije dogodilo, ostao je odan stranci.