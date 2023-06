Pejčinović Burić osudila Dodika, on ne odustaje od podrivanja ustavnog suda

Istaknula je kao Vijeće Europe snažno podupire Ustavni sud BiH kao institucionalnog jamca zaštite ljudskih prava i vladavine zakona, a da pravna sigurnost mora biti zajamčena svim građanima BiH. Vijeće Europe, navela je Pejčinović Burić, nastavit će pomagati BiH u provedbi reformi kako bi se ojačale vladavina prava, ljudska prava i demokracija.

Unatoč brojnim kritikama zbog potkopavanja pozicije Ustavnog suda BiH, uz upozorenja kako je to drastično kršenje Daytonskog sporazuma, Milorad Dodik je u četvrtak kazao kako ne kani ustuknuti.

"Neprovođenje odluka Ustavnog suda je definitivno dok se ne donese novi zakon (o ustavnom sudu)", izjavio je u četvrtak Dodik na konferenciji za novinstvo u Banjoj Luci. Usput je napao srpskog suca u Ustavnom sudu BiH Zlatka Kneževića, koji je upozorio kako RS može braniti svoje interese samo ukoliko imenuje dva suca, kako je to predviđeno po zakonu, što Dodik uporno odbija dok se ne utvrdi novi ustroj suda odnosno dok se ne eliminiraju suci iz inozemstva.

"Besmislenim, ludim i glupim" je nazvao zahtjeve da sporni zakon povuče odnosno da ga se u protivnom procesuira kazavši kako ga kritike nisu zastrašile.

Kazao je i kako će RS izaći iz BiH "bude li na to prisiljena", no potvrdio je i kako će s čelnicima bošnjačkih i hrvatskih stranaka koje čine vladajuću koaliciju na razini BiH o stanju u zemlji razgovarati sutra u Konjicu.

Blokada Ustavnog suda BiH, kako je to zakonom planirao Dodik, za sada još neće stupiti na snagu jer je klub Bošnjaka u parlamentu RS najavio kako će na to uložiti veto. O tome će vjerojatno odlučivati Ustavni sud RS koji je pod Dodikovom kontrolom, za što će trebati najmanje mjesec dana no i ukoliko taj sud odbije veto moguć je priziv državnom Ustavnom sudu.