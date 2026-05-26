Pavlek, Kostanjević... ima li u Hrvatskoj borbe protiv korupcije? 'Institucije pucaju'

O najnovijim koruptivnim aferama u Zagrebu raspravljali su predstavnici vlasti u metropoli i državi, ali i njihovi politički suradnici i oponenti. Čini se da je borba protiv korupcije kod svakog od njih različito shvaćena

Bivši ravnatelj zagrebačke Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom te je na temelju nagodbe s USKOK-om kažnjen zatvorskom i novčanom kaznom. Samo dan kasnije, gradonačelnik Tomislav Tomašević je otkrio da je šef Vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević dao ostavku jer je pod istragom USKOK-a. Uz to, već se neko vrijeme kotrlja afera s financiranje sportskih saveza, zbog koje je ostavku dao i predsjednik HOO-a Zlatko Mateša, dok jedan od glavnih protagonista, Vedran Pavlek čeka izručenje iz Kazahstana.

Politička odgovornost Stoga je pravo pitanje kako napreduje borba protiv korupcije u Hrvatskoj? Marija Selak Raspudić je zatražila Tomaševićevu političku odgovornost, odnosno ostavku, dodajući da je tijekom kampanje govorio da je riječ o političkom obračunu, da bi se na kraju ispostavilo kako je situacija sasvim suprotna. "Sve koji smo progovarali o aferi Hipodrom, uključujući i mene kao glavnu protukandidatkinju, optuživao je da smo osovina zla i na strani mafije. Na kraju se pokazalo da to nije bilo točno", rekla je Selak Raspudić u HRT-ovoj emisiji Otvoreno. Dodala je da je Kostanjević, kao i Goran Đulić, član stranke Možemo optužen za progon zviždača u slučaju Hipodrom, Tomaševićev kadar. "Tomašević ga se još nije odrekao i nije snosio nikakve sankcije", poručila je Selak Raspudić.

Nema osude bez dokaza Damir Bakić iz prozvane stranke odbacio je teze o branjenju Kostanjevića, rekavši da nisu pristajali na osudu bez dokaza. Dodao je da su se optužbe protiv Kostanjevića u početku temeljile na svjedočenjima dviju ranije osuđenih osoba. Istaknuo je da Kostanjević nije stranački čovjek te da je u ustanovi radio i prije dolaska Možemo na vlast u Zagrebu. "Izabran je na natječaju, jednoglasnom odlukom upravnog vijeća, a ne političkom odlukom Tomislava Tomaševića, ustvrdio je Bakić dodavši da od 390 upravljačkih pozicija u gradskim strukturama samo jednu drži član Možemo. Pritom je demantirao da je šef Vodoopskrbe dao ostavku zbog istrage protiv njega. "Gospodin Blažević nije dao ostavku zato što je protiv njega otvorena istraga, nego je dao ostavku jer se tamo izvode izvidi. Izvidi se izvode, ali ne protiv njega", dodao je.

Tomislav Tomašević o aferi Hipodrom Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec

Razotkrivanje Tomaševića Šef zagrebačkog HDZ-a, Ivan Matijević, pak, smatra da je Kostanjevićeva nagodba razotkrila Tomaševića. Njegovo je priznanje, kaže, promijenilo politički kontekst cijelog slučaja. "Mjesecima je branio Kostanjevića i tvrdio da je riječ o predizbornom igrokazu. Govorio je da više vjeruje svom čovjeku nego državnom odvjetništvu i institucijama Republike Hrvatske. Ovo više nije samo pitanje Kostanjevića, nego priznanje koje tereti Tomaševića. Umjesto da štiti građane Zagreba, štitio je one koji su ukrali gotovo 1,8 milijuna eura iz Ustanove za upravljanje sportskim objektima", rekao je Matijević zapitavši se gdje je nestalo 450.000 eura mita.