Pavičić Vukičević: Fond za obnovu Zagreba nije obnovio jedan kvadrat, stradalima ćemo kroz koji dan nuditi po 50.000 kuna

Gošća N1 Newsrooma bila je kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba i trenutna vršiteljica dužnosti te funkcije Jelena Pavičić Vukičević. Komentirajući ankete – po onim internim ona ulazi u drugi krug s Tomislavom Tomaševićem – rekla je da je bitno da ih rade kompanije koje imaju dugogodišnje iskustvo i znaju taj posao kvalitetno odraditi.

“Osim rejtinga, jako je bitno čuti u anketama bilo građana, koje su to teme koje ih svakodnenvo opterećuju. Recimo, sugrađani su rekli da je to zbrinjavanje otpada i rješavanje prometnih gužvi”, rekla je Pavičić Vukičević za N1.

Za tvrdnje protukandidata Zvonimira Troskota da je dug Grada veći od pet milijardi kuna rekla je da su neistinite: “Mogu se na to samo nasmijati. Ono što je bitno, jest da je kreditna agencija koja procjenjuje kreditnu sposobnost Grada, za prošlu godinu, koja je opterećena pandemijom, smanjenim gospodarskim poslom i potresom, za tu godinu potvrdila kreditni rejting kao i za godinu prije. To je veliki uspjeh. Gradske financije su stabilne, mi smo likvidni”.

Protukandidati su je kritizirali što je uoči izbora pokrenula i javni natječaj za izgradnju novog maksimirskog stadiona.

“Rekla sam da je istočna tribina temeljem nalaza statičara potpuno nesigurna. Racionalno je bilo raspisati arhitektonski natječaj. To ne prejudicira ništa, to je samo jedan prijedlog idejnog rješenaj da bismo vidjeli koliko bi novi stadion mogao koštati, da to možemo pokazati građanima, dogovoriti se kako to financirati. Opći je konsenzus da Zagrebu i Dinamu treba novi stadion”, rekla je Pavičić Vukičević.