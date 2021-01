Pavić Šimetin objasnila zašto Istra zadržava online nastavu i najavila kada bi srednjoškolci mogli natrag u klupe

Uoči povratka starijih osnovnoškolaca u klupe, zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić-Šimetin rekla je u nedjelju da je epidemiološka situacija stabilna te najavila da će se o mogućnosti povratka i svih srednjoškolaca razgovarati za dva tjedna.

To je trend u zadnja dva tjedna, otkako su se škole otvorile za učenike od 1. do 4. razreda i za maturante, rekla je i izvijestila je da je na današnji dan 255 učenika koji su pozitivni, kao i 88 nastavnika.

Odgovorila je i na pitanje kada će se svi učenici vratiti u školske klupe.

"U našim uputama, još od kolovoza, napisali smo da je odluka na pojedinoj županiji, pa čak i školi jer je situacija različita od škole do škole, od općine do općine od županije do županije. No, generalno, na sastanku prošlog tjedna na nacionalnoj razini zaključili smo da su se stekli preduvjeti za povratak učenika od 5. do 8. razreda u klupe, a za dva tjedna razmatrat će se tri razreda srednje škole koja su još uvijek na nastavi na daljinu, da se vidi može li se na nacionalnoj razini takve preporuka dati i za naše srednjoškolce", rekla je Pavić-Šimetin.

Izvijestila je da su rezultati testiranja maturanata u Splitsko-dalmatinskoj županiji izrazito povoljna i da se testiranja nastavljaju.

Testiranja se nastavljaju, a dosad su provedena u 20 srednjih škola u cijeloj županiji i rezultati su izrazito povoljni rezultati. Testirano je gotovo tisuću učenika, to su sve maturanti i i oni su svi negativni, kao i 70-ak nastavnika, rekla je.

Pavić-Šimetin ustvrdila je i da su mjere donese 27. studenoga pokazale izuzetan rezultat i uspjeh - silazni je trend cijelo vrijeme od kraja studenoga.

"Mjere izrazito dobro funkcioniraju, a moramo biti svjesni da nisu prestroge, i da mnoge zemlje u okruženju imaju puno strože mjere pa tako ni ograničenje kretanja", istaknula je.