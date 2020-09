Pavić Šimetin: Morat ćemo se odreći još mnogih stvari u budućnosti

Nova školska godina počela je danas uz stroge epidemiološke mjere. Poseban režim stavit će na kušnju sustav i sve koji u njemu sudjeluju. Pojedinačni slučajevi zaraze primorali su nekoliko škola da počnu s nastavom na daljinu. Kako zadržati nastavu u učionicama? Kako ubrzati postupak angažiranja zamjena za školsko osoblje? Sindikati upozoravaju da je problematičan mješoviti model nastave. Hoće li se nastavnici pobuniti? Koliko je rupa u znanju ostavila lanjska manjkava nastavna godina?

Željko Stipić rekao je da ne želi nakon prvog dana nastavne godine iznositi neke zaključke. Smatra da se ništa spektakularno nije niti očekivalo, pa se onda i nije moglo to niti dogoditi. Dani i tjedni pred nama pokazat će koliko se to pripremljeno ušlo u ovu nastavnu godinu, dodaje. S područja pedagoške struke još uvijek nema godišnjih izvedbenih programa koji su najavljeni. U stvari došli su u posljednji trenutak, a nastavnici se za to pripremaju ipak nešto duže.

'Nismo ozbiljno shvatili problem deficita koji je nastao prošle nastavne godine. To je trebalo nadoknaditi s početkom ove godine. Iz sindikata Preporod stalno na to upozoravamo. Svi koji rade u školama znaju da onda kada se nešto propusti napraviti, onda što dulje odlažeš, teže ti je to nadoknaditi. Prošla godina jeste nadoknadiva, ali to treba sustavno napraviti', istaknuo je Stipić.