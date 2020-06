Pavić: Nije magla obnova bolnica, 20.000 zaposlenih u Slavoniji, Bernardić slabo vidi

Kandidat HDZ-a u 4. izbornoj jedinici Marko Pavić demantirao je u petak tvrdnju predsjednika SDP-a Bernardića da je projekt Slavonija, Baranja i Srijem 'magla', upitavši - zar je magla obnova 20 bolnica, 109 domova zdravlja, 20 tisuća novozaposlenih i ima li Bernardić problema s vidom

Naglasio je da HDZ u regionalni razvoj u idućem razdoblju planira uložiti više od 30 milijardi kuna - u područja Slavonije, Baranje i Srijema, Dalmatinske zagore, Gorskog kotara, Like, Banovine i otoka. Pavić je podsjetio da je Vlada jučer donijela uredbu kojom se na otocima povećava godišnje subvencioniranje vode po osobi, sa 45 kubika na 85 kubika, po cijeni koju imaju stanovnici na kopnu. Time su riješili velike račune za vodu koje su dobivali otočani na Kapriju ili Žirju, rekao je.

'Ako je to sve magla, onda Davor Bernardić ima problema s vidom, i bolje mu je da nabavi neke naočale, jer će uspjehe ove Vlade građani u Slavoniji i Baranji itekako prepoznati', poručio je Pavić.

Bivša SDP-ova Vlada promjenom Zakona o brdsko-planinskom području je devet općina i gradova na tom području 'bacila na koljena' jer im je oduzela i do 30 posto proračunskih sredstava. 'Gorski kotar je u vrijeme SDP-a sveden na branje bobičastog voća', poručila je kandidatkinja HDZ-a u 7. izbornoj jedinici Majda Burić.

Plenkovićeva Vlada u ravnomjerni regionalni razvoj uložila 2 milijarde kuna

Podsjetivši da je Plenkovićeva Vlada za ravnomjerni regionalni razvoj uložila dvije milijarde kuna, kandidatkinja HDZ-a u 9. izbornoj jedinici Branka Juričev Martinčev kazala je da je to deset puta više sredstava nego je to bilo za vrijeme vlade SDP-a, kada je za to uloženo samo 207 milijuna kuna.

Naglasila je i da je u mandatu HDZ-ove vlade u otoke uloženo 400 milijuna kuna, a sa 713 milijuna kuna su iz državnog proračuna potpomognuto je 2700 projekata namijenjenih za brdsko-planinska područja.