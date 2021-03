Porfirije: Neka Stepinčeva pisma su duboko problematična, Jasenovac mora biti oslobođen politizacije

Hrvatsku neću napustiti i nisam je napustio, poručio je poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije u HTV-ovom Dnevniku, u prvom intervjuu za hrvatske medije nakon ustoličenja, u kojemu je među ostalim rekao kako vjeruje da političari koji danas vode Hrvatsku čine sve kako bi svi njezini građani, uključujući i hrvatske Srbe, ostvarili svoja prava

Porfirije, koji je obnašao dužnost mitropolita zagrebačko-ljubljanskog , rekao je da je s izvjesnom tugom doživio odlazak iz Hrvatske te napomenuo da će do daljnjeg, dok se ne odredi novi mitropolit, pokrivati i Zagreb i Ljubljanu.

'Tako da u šali kažem da sam patrijarh Beograda, Zagreba i Ljubljane, Srba, Hrvata i Slovenaca', dodao je.

Upitan o patrijarhu Irineju i njegovim stavovima oko kanonizacije kardinala Alojzija Stepinca, kojeg je opisao kao 'ustaškog vikara', Porfirije je rekao da je Irinej samo izrazio nedoumice u vezi s kanonizacijom Stepinca te da je potom formirana komisija, ne samo kao izraz odluke pape Franje, nego kao produkt dogovora između Irineja i pape Franje.

'Mi smo imali plodan rad u toj komisiji. Nažalost, svaka strana je ostala na svojim pozicijama', rekao je Porfirije. Dodao je kako u rukama ima pisma koja je Stepinac upućivao papi Piju XII. i u kojima se zaista mogu naći mjesta koja su 'duboko problematična'.

'To ne znači da on nije živio u teškom vremenu i da se može sagledavati u crno-bijeloj tehnici, ali bilo kako bilo, rad te komisije je bio veoma plodotvoran. Mi smo razgovarali o nekoj temi u ovom trenutku koja je važna za Katoličku crkvu, a koja je problem za nas, vrlo otvoreno, vrlo bratski, bez povišenih tonova, i imam dojam da je svatko bolje upoznao razloge one druge strane', rekao je Porfirije.

Porfirije je također poručio da Jasenovac, ali i svako drugo mjesto koje ima takav karakter, moraju biti oslobođeni svake vrste politizacije.

'A, nažalost, suočeni smo s činjenicom da to ne biva tako. Politizacija takvih mjesta je zloupotreba onih koji su jedanput nedužno izgubili svoje živote i ta politizacija ima za cilj dobit samo malih grupa i pojedinaca', rekao je Porfirije.

Rekao je i kako su se zločinci iz Jasenovca i gdje god da su vršeni zločini te vrste ispisali iz svakog naroda.

'Ti ljudi ne pripadaju nijednom narodu', dodao je.

Na pitanje o ulozi SPC-a u političkim zbivanjima u Crnoj Gori Porfirije je rekao kako crkva nije imala ni političke ciljeve ni političke namjere, bez obzira na to što se mogu izvesti političke konzekvence po tadašnju vladu i sadašnjeg predsjednika Milu Đukanovića.

'Onog trenutka kad se došlo do crvene linije i kada je država donijela zakone koji trebaju oduzeti sve ono što je crkva vjekovima stekla, nije bilo drugog rješenja nego da se digne glas crkve protiv takve odluke. Ali taj glas crkve se dignuo i pretvorio u litije. I politički problemi i političke trzavice koje su tamo postojale, one su zapravo potpuno eliminirane i pretvorile su se u jedan molitveni hod koji je na kraju rezultirao zakonom koji apsolutno priznaje crkvenu imovinu', rekao je Porfirije, izrazivši nadu da će zakon biti još bolji.