Partneri HDZ-a zadovoljni: Krizno mjesto je usisavanje sredstava iz proračuna za zdravstvo

Ministar uprave Lovro Kušćević izjavio je u srijedu, nakon što je u Banskim dvorima predstavljen nacrt nastavka porezne reforme, da su koalicijski partneri zadovoljni predloženim mjerama te da predstoji daljnje usuglašavanje.

Kazao je da se na sastanku koalicijskih partnera razgovaralo i o povećanju neoporezivog dijela dohotka na 5000 kuna.

"Treba razgovarati o tome koje su uopće mogućnosti da se rasterete i poslodavci i građani. Inače, to je red veličine 2,7 milijardi kuna i u okviru toga se mora naći najbolje rješenje da što većem broju građana povećamo standard", naglasio je.

Pupovac: Krizno mjesto zdravstvo

Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac rekao je kako su na sastanku koalicijskih partnera u Vladi o nastavku porezne reforme iznesene određene primjedbe, prijedlozi, no razgovori su još u početnoj fazi i u tom smislu će se nastaviti.

"Bila je riječ o prezentaciji nastavka porezne reforme koja ima za cilj da olakša, rastereti porezna davanja za privrednike i za građane koji bi trebali s jedne strane podstaknuti potrošnju, a s druge omogućiti da proizvodnja bude održavana u lakšim okolnostima i da plaće mogu porasti, a isto tako da se uspostavi što je moguće bolja kontrola u ubiranju poreza, kao i da se za neke dijelove poreznih korisnika, kao što je zdravstvo, osigura nešto povoljnije prihodovanje poreza nego što je to bio slučaj do ovoga prijedloga", rekao je Pupovac novinarima nakon sastanka.

Upitan koliko je ministar financija Zdravko Marić ustrajan na doprinosu za zdravstvo, što se čini kao najveći problem koalicijskim partnerima, Pupovac je izrazio uvjerenje da će se oko toga naći rješenje i to sada ne izgleda kao krizno mjesto.

"Ono što jest krizno mjesto je pitanje racionalizacije troškova i usisavanje državnih sredstava iz proračuna koje imamo za zdravstvo. To je veliki i ozbiljan problem, a što se tiče povećanja od jedan posto ovog trenutka ne izgleda da će biti problem", ustvrdio je.

Pupovac smatra važnim da jedinice lokalne samouprave ne budu zakinute eventualnim povećanjem neoporezivog dijela dohotka, no "i za to postoji rješenje da se ne ide na povećanje neoporezivog dijela nego na doprinos i da se iz doprinosa osiguravaju sredstva neophodna za druge stavke kao što je zdravstvo".

"Ako se nađe to rješenje, a o tome smo danas ozbiljno razgovarali, mogli bismo imati sasvim solidno rješenje uz ovo koje jeste, generalno gledajući dobro rješenje, moglo bi biti popravljeno i mogla bi se izbjeći određena mjesta koja bi mogla stvoriti nevolje", ocijenio je.

Hrg: Nije bilo odbijanja prijedloga

Branko Hrg iz Hrvatske demokršćanske stranke nakon sastanka u Vladi izjavio je kako je ovo što je danas prikazano tek početak kvalitetne rasprave.

Bila je to konstruktivna rasprava, a nakon sastanka će se analizirati prijedlozi te će se opet naći i definirati konačni prijedlog, rekao je Hrg. Istaknuo je kako na sastanku nije bilo nikakvih odbijanja iznesenih prijedloga te dodao kako su ljudi nakon izlaganja iznijeli još čitav niz prijedloga.

"Vjerujemo da će se dobar dio toga uvažiti", rekao je, ocijenivši kako osnovne stvari idu u dobrom pravcu.

Smatra da bi treći krug porezne reforme mogao imati dobre učinke kao što je imao i prvi krug te dodao kako je želja njegove stranke da vlada bude ta koja će izići s kompletnim prijedlogom, a da partneri svi skupa daju svoj doprinos u raspravama. Porezna reforma, naglasio je, mora biti okrenuta građanima te da oni u svom džepu mogu osjetiti pozitivne reforme, a ponaprije sloj onih koji imaju plaće do 10 tisuća kuna.

Na upit hoće li ljudi s plaćom do 10 tisuća kuna osjetiti rezultate reforme, odgovorio je kako postoji više segmenata porezne reforme koja na kraju utječe na ukupnu socijalnu kartu hrvatskih obitelji.

Poručio je kako oni podupiru smanjenje PDV-a na svježe meso, ribu, voće i povrće te ustvrdio kako bi učinci toga smanjenja mogli biti oko 900 kuna na mjesečnoj razini za hrvatsku obitelj.

Na pitanje o povećanja proračuna za zdravstvo rekao je kako je vrlo važno što će biti s doprinosima na plaće pa da tek onda treba vidjeti i pitanje povećanja za zdravstvo.

Čačić: Nedostaje povećanje plaća sloju koji odlazi iz Hrvatske

Čelnik Reformista Radimir Čačić ocijenio je nakon sastanka u Vladi kako poreznoj reformi nedostaje povećanje plaća sloju koji odlazi iz Hrvatske.

"Ono treće fali, a to je povećanje plaća sloju koji odlazi iz Hrvatske, toga nema. Prerađivačka industrija nije dobila ništa", izjavio je Čačić nakon izlaska iz Vlade. "Desit će se Vladi ponovno da ide s rasterećenjem, da ide s dobrim mjerama a da politički dobije batine", dodao je.

Refromisti zato predlažu da se prag za neoporezivi iznos dohotka poveća na 5000 kuna, sa sadašnjih 3800 kuna. "Još najmanje tri zastupnike je govorilo na tragu toga", rekao je Čačić,

Pozitivnim je ocijenio smanjenje PDV-a za svježe namirnice i primjenu stope od 36 posto na plaće veće od 30 tisuća kuna, umjesto sadašnjih 17 tisuća kuna.

"Vertikalno smanjenje PDV-a na svježe namirnice je dobra i pametno određena mjera", kazao je Čačić istaknuvši da će ta mjera donijeti oko 1,4 milijarde kuna direktno u džepove hrvatskih građana.

Dodao je da podrža i drugu mjeru kojom se diže prag oporezivanja sa 17 na 30 tisuća kuna plaće, a koja se odnosi na 20-ak tisuća građana i iznosi oko 200 milijuna kuna. Čačić također smatra da u zdravstvu postoji prostor za racionalizaciju, te doprinose treba povećavati ali ne bez racionalizacije sustava.

Mišić: Ova vlada jedina radi ozbiljan posao

Saborski zastupnik Ivica Mišić poručio je danas kako osobno smatra da Vlada radi jedan ozbiljan posao te je izrazio i svoju radost za sve ono što je čuo na današnjem sastanku koalicijskih partnera.

"Mislim da ne podilazim Vladi, ali mislim da je ova Vlada jedina koja do sada, koliko sam ja to pratio kroz ovih 25 godina, radi jedan ozbiljan posao", rekao je Mišić ocijenivši da vidi jedan optimizam

Posebno dobrim ocijenio je najavu smanjenja PDV-a na hranu. "To je odlično, to znači pojeftinjenje i mesa i prerađevina, voća i povrća i to je velika stvar za ljude koji nemaju novca, pri čemu, naravno, trebaju i poslodavci sniziti cijene", rekao je.