Para vrti gdje burgija neće: USKOK istražuje 22 zaposlenika zadarskog HEP-a

Priopćenje USKOK-a:

'Osnovano se sumnja da su, u razdoblju od travnja do kolovoza 2020. godine u Zadarskoj županiji, I. do V. okr. kao zaposlenici Hrvatske elektroprivrede d.d. - Operatora distribucijskog sustava d.o.o., Elektre Zadar (dalje: Elektra Zadar), s ciljem da se neosnovano okoriste, od XII. do XIV. okr. te XVI. do XX. okr. kao vlasnika obiteljskih kuća, apartmana i poslovnih prostora, za žurno rješavanje zahtjeva za priključenje objekata na elektromrežu koje su podnijeli Elektri Zadar zatražili novčanu nagradu od 2.000 kuna do 1.500 eura, na što su oni i pristali. Nakon predaje traženog novca te nakon što su I. i V. obavili unaprijed dogovoreno, XII. do XIV. okr. te XVI. do XX. okr. izvršili su potrebna plaćanja prema Elektri Zadar čime su se stekli uvjeti za izvršenje radova i priključenja objekata na elektromrežu.

Nadalje se osnovano sumnja da su od svibnja do srpnja 2020. godine u Zadru, I., II. i VI. okr. kao zaposlenici Elektre Zadar, sukladno dogovoru zatražili od XV. okr. - investitora izgradnje stambene zgrade te XXII. okr. vlasnika stana da će im, za novčanu nagradu od 6.000 kuna, odnosno 500 eura, priključiti objekte na elektromrežu bez izrade novog elektroizvoda i bez mrežnog elektroormara, iako su znali da je to protivno mjerodavnom Pravilniku, na što su oni i pristali te su im predali tražene iznose kao nagradu za učinjeno.

Također se sumnja da su od siječnja 2020. do svibnja 2020. godine u Zadru, II. i III. okr. u istom svojstvu, sukladno dogovoru zatražili od XXI. okr. da će mu za novčanu nagradu od najmanje 1.000 eura sačiniti svu potrebnu dokumentaciju za priključenje građevinskog objekta u izgradnji u vlasništvu njegove supruge na elektromrežu, iako su znali da priključenje objekta nije moguće provesti jer je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, a na što je XXI. okr. pristao.