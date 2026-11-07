Papa u Južnoj Americi moli vjernike: Ne svađajte se

Papa je u subotu doputovao iz Montevidea u oko 378 kilometara udaljeni Paysandu , gospodarsko središte na obali rijeke u sjeverozapadnom Urugvaju, postavši prvi poglavar Katoličke Crkve koji je posjetio taj grad.

Deseci tisuća vjernika čekali su ga cijelu noć na jakoj kiši, koja je oslabila neposredno prije njegova dolaska.

Papa je pozvao stanovnike Latinske Amerike da jedni prema drugima postupaju s "pravednošću, poštenjem i vjernošću".

Lav XIV., prvi papa rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, boravit će u Urugvaju do nedjelje, nakon čega nastavlja putovanje Argentinom i Peruom, koje će trajati do 17. studenoga.

Vatikan je putovanje opisao kao "povratak kući" za papu, koji je desetljećima djelovao kao misionar u Peruu, čije je državljanstvo također stekao.

Papa je na jedno od najzahtjevnijih inozemnih putovanja nekog poglavara Katoličke Crkve posljednjih desetljeća krenuo manje od mjesec dana nakon operacije raka pluća.

Očekuje se da će papa govoriti o nizu problema s kojima se suočava južnoamerički kontinent, uključujući uništavanje okoliša, trgovinu oružjem i regionalnu političku nestabilnost.

U prvom obraćanju tijekom putovanja, održanom u petak pred predstavnicima urugvajskih vlasti, pozvao je južnoameričke zemlje da zajednički pristupe rješavanju regionalnih problema i pruže primjer međunarodne suradnje.

Papa će se u subotu poslijepodne vratiti u Montevideo, gdje će sudjelovati na nekoliko događanja, uključujući večernje molitveno bdjenje na kojem se očekuje oko 60.000 mladih.

U nedjelju poslijepodne otputovat će u Argentinu, gdje će se sastati s predsjednikom Javierom Mileijem i održati govor.

Milei, libertarijanski političar i blizak saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, ugostit će papu nakon što je Trump ranije ove godine oštro kritizirao Lava XIV. zbog njegovih izjava o ratu protiv Irana.