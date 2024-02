Panika zbog kvalitete zraka u Zagrebu, a ona je kroz godine zapravo - sve bolja!

Na razini EU-a sva se upozorenja glede zraka izdaju na osnovi prekoračenja sumporova dioksida (SO2), dušikova dioksida (NO2) i ozona (O3) , ali ne i lebdećih čestica koje predstavljaju najveći rizik za zdravlje jer ulaze izravno u pluća – PM2,5. To vrijedi i za Zagreb.

Da gotovo cijeli svijet ima problem s kvalitetom zraka i nije neka novost. Novost nije ni da vrijednosti štetnih lebdećih čestica, posebice u Hrvatskoj, zbog grijanja i vremenskih prilika, divljaju upravo zimi, dok su ljeti one obično unutar preporučenih granica. No tu i jeste kvaka.

I dok Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporuča godišnju granicu koncentracije tih finih lebdećih čestica od 5µg/m3, na području EU-a granica je 25µg/m3. No EU je pod pritiskom da učini više u rješavanju rastuće krize javnog zdravlja uslijed zagađenosti zraka prošle godine izglasao usvajanje smjernica WHO-a do 2035., što je zapravo bio kompromis između ekoloških i gospodarskih struja.

Kad bismo već sada ravnali prema smjernicama WHO-a, govorili bismo o tome da čak 98 posto ljudi u Europi živi na područjima s onečišćenjem, a dvije trećine u područjima u kojima je zrak zagađen dvostruko više od onog što je preporučeno, pokazalo je veliko istraživanje Guardiana, koje je uključivalo detaljne satelitske slike i mjerenja s više od 1400 zemaljskih nadzornih stanica. Kad bi se pak onečišćenje finim česticama smanjilo u skladu sa smjernicama WHO-a, prosječno trajanje života produljilo bi se za više od dvije godine u odnosu na sadašnje očekivano trajanje života.