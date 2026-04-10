KRIZA NA POMOLU

Panika u Berlinu: Sabotaža u talijanskim Alpama uzdrmala opskrbu gorivom

M. Čohan

10.04.2026 u 23:18

Rafinerija MiRO
Rafinerija MiRO Izvor: Profimedia / Autor: Christoph Schmidt / DPA
Napad na naftovod na sjeveru Italije krajem ožujka doveo je u pitanje opskrbu benzinom, dizelom i avionskim gorivom za južnu Njemačku, doznaju Business Insider i WELT AM SONNTAG

Zbog incidenta je na nekoliko dana prekinuta opskrba sirovom naftom prema rafineriji Miro, najvećoj u Njemačkoj, koja se opskrbljuje putem Transalpinskog naftovoda (TAL), piše POLITICO.

‘Tri dana nismo primali sirovu naftu kroz naftovod TAL, sve do oko 2 sata ujutro 30. ožujka, pa smo se morali osloniti na postojeće zalihe’, potvrdila je glasnogovornica rafinerije Miro.

Prekid je pogodio i rafineriju Bayernoil, čiji su pogoni u Bavarskoj također koristili zalihe kako bi premostili trodnevni zastoj.

Potvrđena sabotaža

Prema dostupnim informacijama, kvar je izazvan napadom na opskrbu električnom energijom crpne stanice u blizini mjesta Terzo di Tolmezzo u talijanskim Alpama. Dva izvora potvrdila su da je riječ o sabotaži, a njemačke vlasti o svemu su obaviještene.

‘Savezni ured kriminalističke policije u kontaktu je s talijanskim vlastima u vezi s ovim incidentom’, rekao je glasnogovornik njemačkog Ministarstva unutarnjih poslova. Na pitanje o mogućem političkom motivu, iz ministarstva poručuju da je to ‘predmet istrage talijanskih vlasti’.

Lokalna policija potvrdila je da se oštećeni električni stup nalazi u Terzu di Tolmezzu, dok nadležna tijela i tvrtke uključene u sustav nisu željele komentirati uzrok incidenta.

Iz rafinerije Miro naglašavaju da su tijekom prekida ‘svi proizvodi ostali u potpunosti dostupni’ te da nije bilo poremećaja u opskrbi benzinskih postaja.

Nakon popravka crpne stanice, Miro ‘postupno obnavlja zalihe sirove nafte’. Rafinerija opskrbljuje oko 10 milijuna ljudi gorivom i energijom te pokriva oko 45 posto potreba za primarnom energijom u Baden-Württembergu.

MOL koji je vlasnik INA-e u pregovorima je za kupnju ruskih udjela u NIS-u do kojeg nafta stiže jedino iz Hrvatske. Paralelno s tim, pokrenut je natječaj za izgradnju naftovoda od mađarske granice do Novog Sada... Izvor: tportal.hr / Autor: Neven Bučević/tportal

Kritične infrastrukture su pod prijetnjom

Ovaj incident dodatno naglašava ranjivost ključne infrastrukture u njemačkom energetskom sustavu. ‘Kritične infrastrukture, osobito u energetskom sektoru, suočene su s povišenom razinom prijetnje’, upozorili su iz Ministarstva unutarnjih poslova.

Napad dolazi u osjetljivom trenutku: iako zasad nema nestašica goriva i plina, već se javljaju problemi u opskrbi avionskim gorivom. Ne može se isključiti ni manjak dizela ako Iran nastavi ograničavati ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Njemačka oko 36 posto dizela uvozi, a zbog rasta cijena dio goriva iz Europe već se izvozi u Aziju.

eksplozivne optužbe

eksplozivne optužbe

Orban je 90-ih dobivao milijune od ruske mafije? 'Taj smrdljivi Mađar živi od mog novca, radit će što mu kažem!'
nove analize

nove analize

Stiže 'Super El Niño': Evo kakav utjecaj može imati na Europu
višesatna čekanja

višesatna čekanja

FOTO Kaos na Bajakovu: Djeca iz Srbije satima zaglavljena, kolone stoje

najpopularnije

Još vijesti