Panika u Berlinu: Sabotaža u talijanskim Alpama uzdrmala opskrbu gorivom

Napad na naftovod na sjeveru Italije krajem ožujka doveo je u pitanje opskrbu benzinom, dizelom i avionskim gorivom za južnu Njemačku, doznaju Business Insider i WELT AM SONNTAG
Zbog incidenta je na nekoliko dana prekinuta opskrba sirovom naftom prema rafineriji Miro, najvećoj u Njemačkoj, koja se opskrbljuje putem Transalpinskog naftovoda (TAL), piše POLITICO.
‘Tri dana nismo primali sirovu naftu kroz naftovod TAL, sve do oko 2 sata ujutro 30. ožujka, pa smo se morali osloniti na postojeće zalihe’, potvrdila je glasnogovornica rafinerije Miro.
Prekid je pogodio i rafineriju Bayernoil, čiji su pogoni u Bavarskoj također koristili zalihe kako bi premostili trodnevni zastoj.
Potvrđena sabotaža
Prema dostupnim informacijama, kvar je izazvan napadom na opskrbu električnom energijom crpne stanice u blizini mjesta Terzo di Tolmezzo u talijanskim Alpama. Dva izvora potvrdila su da je riječ o sabotaži, a njemačke vlasti o svemu su obaviještene.
‘Savezni ured kriminalističke policije u kontaktu je s talijanskim vlastima u vezi s ovim incidentom’, rekao je glasnogovornik njemačkog Ministarstva unutarnjih poslova. Na pitanje o mogućem političkom motivu, iz ministarstva poručuju da je to ‘predmet istrage talijanskih vlasti’.
Lokalna policija potvrdila je da se oštećeni električni stup nalazi u Terzu di Tolmezzu, dok nadležna tijela i tvrtke uključene u sustav nisu željele komentirati uzrok incidenta.
Iz rafinerije Miro naglašavaju da su tijekom prekida ‘svi proizvodi ostali u potpunosti dostupni’ te da nije bilo poremećaja u opskrbi benzinskih postaja.
Nakon popravka crpne stanice, Miro ‘postupno obnavlja zalihe sirove nafte’. Rafinerija opskrbljuje oko 10 milijuna ljudi gorivom i energijom te pokriva oko 45 posto potreba za primarnom energijom u Baden-Württembergu.
Kritične infrastrukture su pod prijetnjom
Ovaj incident dodatno naglašava ranjivost ključne infrastrukture u njemačkom energetskom sustavu. ‘Kritične infrastrukture, osobito u energetskom sektoru, suočene su s povišenom razinom prijetnje’, upozorili su iz Ministarstva unutarnjih poslova.
Napad dolazi u osjetljivom trenutku: iako zasad nema nestašica goriva i plina, već se javljaju problemi u opskrbi avionskim gorivom. Ne može se isključiti ni manjak dizela ako Iran nastavi ograničavati ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
Njemačka oko 36 posto dizela uvozi, a zbog rasta cijena dio goriva iz Europe već se izvozi u Aziju.