Paladino: Osjećam se kao da sam u čamcu oko kojeg se ljudi utapljaju, a ja im ne mogu dati ruku

U emisiji 'Nedjeljom u dva' gostovao je neurokirurg Josip Paladino u prvom javnom nastupu nakon što je dobio otkaz u bolnici Rebro. Treba li hrvatski zdravstveni sustav vrhunske stručnjake koji su prešli 65. godinu života? Dokle kirurzi mogu aktivno raditi te je li moguće ustrojiti zdravstveni sustav s kojim će svi biti zadovoljni, neka su od pitanja emisije

Upitan kad bi ljudi u javno-zdravstvenom sustavu trebali ići u mirovinu, rekao je da su takve rasprave izlišne jer je medicina mjerljiva struka . 'Perfomanse svakoga liječnika možete ispitati kroz brojeve. To je nešto što je stvar čovjeka, individue i njegovog tjelesnog i psihofizičkog zdravlja i mogućnosti', rekao je Pladino, naglasivši da je njemu operacijska dvorana 'mjesto gdje se u cijelosti odmori'.

Smatra da bi dobnu granicu za mirovinu trebalo odrediti onako kako ko se to čini u razvijenim zemljama poput Njemačke, Engleske i SAD-a. 'Ako uspijete ostvarivati dobre rezultate vi ste hodajuća biblioteka, u vašoj glavi stječe se takvo iskustvo koje je blago i šteta ga je prosuti, a ne prenijeti na druge generacije. U načelu menadžment institucije zadužen je za uspješnost institucije i takvi menadžerski timovi znaju što je ono što je tog trenutka najbolje. U Americi se ugovori sklapaju na godinu dana i svake se godine ponovno procijenjuju rezultati. Tamo nikome ne bi palo na pamet da nekoga poput mene pošalje u mirovinu. A kod nas je čitav niz kvalitetnih ljudi poslan u mirovinu', rekao je Paladino.

Dodao je da se na taj način radi nemjerljiva šteta jer bacamo stručnjake kroz prozor i zaboravljamo koliko oni vrijede. Naveo je primjer Slovenije u kojoj gotovo 20 posto liječnika radi iznad 65 godine jer se ne žele odreći njihovog znanja i iskustva.

'Ja sam tu zbog dva razloga, jedno su moji pacijenti, a drugo moji kolege. Zahvalan sam na reakciji svojih pacijenata, poštujem i zakonodavstvo, ali ja sam svojim pacijentima još uvijek koristan. Također, užasno sam vezan za generaciju novih mladih neurokirurga. Usudim se kazati da sam sudjelovao u njihovom stvaranju. Šefovi nekoliko klinika su proisekli iz jezgra mladih koji su prošli kroz Rebro', poručio je Paladino, ističući da je on tu da bi prenio znanje te da mu je žao što to više neće moći raditi. Dodao je da ima odgovornost prema desetak mladih neurokiruga koji ga zovu 'profa', a on njih 'dica'.