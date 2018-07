Pahor: Granični spor s Hrvatskom je riješen, tužbu treba prepustiti sljedećoj vladi

Slovenski predsjednik Borut Pahor izjavio je u četvrtak da je granični spor s Hrvatskom riješen donošenjem arbitražne presude i da podržava odluku o podizanju tužbe protiv Hrvatske koja arbitražu ne priznaje, no da bi bilo dobro da tužbu uloži sljedeća vlada kako bi se održao politički i pravni kontinuitet slovenskog pogleda na to pitanje

Uz to, Pahor je svih devet stranaka u parlamentu zamolio da vode međusobne razgovore o mogućoj koaliciji koja će sastaviti novu vladu, pri tome ne isključujući nikoga, i to bez obzira hoće li takvi razgovori uspjeti ili ne.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon razgovora s Janšom, čija stranka ima 25 od ukupno 90 mjesta u novom parlamentu, Pahor je rekao da je relativnog pobjednika izbora i službeno obavijestio da ga je spreman predložiti za mandatara i da očekuje da ga do idućeg četvrtka obavijesti hoće li mandat prihvatiti.

Budući da se s podnošenjem tužbe ne žuri jer je vrijeme na našoj strani, bilo bi dobro da tužbu podnese sljedeća vlada nakon temeljite analize te da se preostalo vrijeme možda iskoristi za još neki razgovor s hrvatskom stranom kako i kada arbitražnu presudu implementirati, kazao je slovenski predsjendik, dodavši da je to njegovo osobno stajalište kao predsjednika.

'U ovom trenutku nitko, pa niti Janša, nema potrebnu većinu za izbor predsjednika vlade, zato smo se danas dogovorili da me o tome prihvaća li ponuđenu kandidaturu za mandatara ili ne službeno obavijesti najkasnije do četvrtka 19. srpnja do 14 sati', kazao je Pahor, dodavši da će, ako Janša tada prihvati kandidaturu, odluku o tome odmah potpisati i uputiti je na glasovanje u parlament.

Janez Janša je nakon razgovora s predsjednikom rekao da će njegova stranka još danas uputiti formalne pozive na razgovor parlamentarnim strankama o formiranju nove vlade i da te razgovore očekuju od idućeg ponedjeljka, ali da će u međuvremenu moguću potporu u parlamentu provjeravati i u neformalnim razgovorima.

Janša je dodao da Sloveniji treba stabilna vlada s natpolovičnom potporom u parlamentu jer su pred državom zahtjevne zadaće, a da će s potencijalnim paartnerima razgovarati na temelju svojih programskih ciljeva koji su javno objavljeni. Konačni datum do kojega Pahor kao predsjednik mora dati prijedlog kandidata za mandatara nove vlade je 23. srpnja, kad istječe mjesec dana od konstituiranja novog parlamenta.

Ukoliko do tada ne bude stvorena parlamentarna većina koja bi izabrala mandatara, odnosno predsjednika buduće vlade, odnosno ako to ne uspije ni Janši niti Marjanu Šarcu, koji s pet ostalih stranaka dogovara koaliciju ljevice i liberalnog centra, onda bi nastupio drugi krug postupka izbora mandatara, u kojemu bi osim predsjendika kandidata mogle predlagati i zastupničke skupine u parlamentu.