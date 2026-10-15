Padaju teške optužbe iz Kijeva: Amerikanci su to namjerno napravili

Sjedinjene Države možda su namjerno uskratile Ukrajini rana upozorenja o ruskim raketnim napadima, tvrdi više izvora upoznatih sa situacijom za CBS News

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Kijev nije dobio prethodno upozorenje od partnera kada je Rusija u utorak rano ujutro balističkim projektilima napala Kijev i druge lokacije. Prema izvorima CBS Newsa, američki dužnosnici Ukrajincima su rekli da je sustav za otkrivanje lansiranja zakazao zbog ‘lošeg vremena’. No ukrajinski dužnosnici, koji su govorili anonimno, odbacuju takvo objašnjenje i optužuju Washington da se ‘igra’ sustavom. Kada je Rusija u srijedu oko tri sata ujutro po lokalnom vremenu pokrenula novi val raketnih napada, američki sustav ranog upozoravanja navodno je ponovno funkcionirao.

Prema izvorima, SAD ni u ranijim sličnim slučajevima ove godine nije dostavljao podatke o ruskim lansiranjima balističkih projektila, uz obrazloženje da mora preusmjeriti više resursa na Bliski istok. Šest poginulih, stotine tisuća ljudi bez struje Zelenski je u srijedu objavio da je Rusija tijekom noćnog napada lansirala više od 39 balističkih projektila i više od 120 dronova. Na meti su ponajprije bili energetska i kritična infrastruktura u Kijevu i Harkivu. U napadima je poginulo šest osoba, a oko 600.000 ljudi ostalo je bez električne energije. Američki predsjednik Donald Trump u utorak je zanijekao da je Washington prestao dijeliti obavještajne podatke s Ukrajinom. ‘Ne, nismo. Pomažemo im, ali zapravo im pomažemo da dođu do konačnog rješenja. Želimo da rat završi’, rekao je Trump.

‘Pomažemo im i dijelimo obavještajne podatke. Želimo da rat završi pa surađujemo s njima i s Rusijom kako bismo okončali rat’, dodao je. Ruski napadi uslijedili su nakon što je Trump u nedjelju na društvenim mrežama ustvrdio da su se Moskva i Kijev dogovorili o ‘energetskom primirju’. Ranije ovog tjedna Trumpova administracija navodno je zaprijetila prekidom razmjene obavještajnih podataka i obustavom kupnje američkog oružja za Ukrajinu preko europskog sustava nabave PURL, ako Kijev ne zaustavi dubinske napade na rusku energetsku infrastrukturu. Tu su informaciju za CBS News iznijeli europski i ukrajinski dužnosnik. Problemi i sa Starlinkom Ukrajina se u obrani i napadima uvelike oslanja na američke obavještajne podatke, među ostalim satelitske snimke i podatke senzora na zrakoplovima koji služe za otkrivanje polijetanja ruskih letjelica i lansiranja projektila. Izvori upoznati sa situacijom naglašavaju da SAD nije potpuno prekinuo razmjenu obavještajnih podataka s Ukrajinom te da je izostanak upozorenja na ovotjedne napade bio zaseban incident. Istodobno su ukrajinski dužnosnici i vojnici za CBS News rekli da je ukrajinska vojska u utorak navečer i srijedu ujutro imala poteškoća sa Starlinkom, satelitskom komunikacijskom tehnologijom u vlasništvu SpaceX-a Elona Muska.