Padaju teške optužbe iz Kijeva: Amerikanci su to namjerno napravili

Sjedinjene Države možda su namjerno uskratile Ukrajini rana upozorenja o ruskim raketnim napadima, tvrdi više izvora upoznatih sa situacijom za CBS News
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Kijev nije dobio prethodno upozorenje od partnera kada je Rusija u utorak rano ujutro balističkim projektilima napala Kijev i druge lokacije. Prema izvorima CBS Newsa, američki dužnosnici Ukrajincima su rekli da je sustav za otkrivanje lansiranja zakazao zbog ‘lošeg vremena’.
No ukrajinski dužnosnici, koji su govorili anonimno, odbacuju takvo objašnjenje i optužuju Washington da se ‘igra’ sustavom. Kada je Rusija u srijedu oko tri sata ujutro po lokalnom vremenu pokrenula novi val raketnih napada, američki sustav ranog upozoravanja navodno je ponovno funkcionirao.
Prema izvorima, SAD ni u ranijim sličnim slučajevima ove godine nije dostavljao podatke o ruskim lansiranjima balističkih projektila, uz obrazloženje da mora preusmjeriti više resursa na Bliski istok.
Šest poginulih, stotine tisuća ljudi bez struje
Zelenski je u srijedu objavio da je Rusija tijekom noćnog napada lansirala više od 39 balističkih projektila i više od 120 dronova. Na meti su ponajprije bili energetska i kritična infrastruktura u Kijevu i Harkivu. U napadima je poginulo šest osoba, a oko 600.000 ljudi ostalo je bez električne energije.
Američki predsjednik Donald Trump u utorak je zanijekao da je Washington prestao dijeliti obavještajne podatke s Ukrajinom.
‘Ne, nismo. Pomažemo im, ali zapravo im pomažemo da dođu do konačnog rješenja. Želimo da rat završi’, rekao je Trump.
‘Pomažemo im i dijelimo obavještajne podatke. Želimo da rat završi pa surađujemo s njima i s Rusijom kako bismo okončali rat’, dodao je.
Ruski napadi uslijedili su nakon što je Trump u nedjelju na društvenim mrežama ustvrdio da su se Moskva i Kijev dogovorili o ‘energetskom primirju’. Ranije ovog tjedna Trumpova administracija navodno je zaprijetila prekidom razmjene obavještajnih podataka i obustavom kupnje američkog oružja za Ukrajinu preko europskog sustava nabave PURL, ako Kijev ne zaustavi dubinske napade na rusku energetsku infrastrukturu. Tu su informaciju za CBS News iznijeli europski i ukrajinski dužnosnik.
Problemi i sa Starlinkom
Ukrajina se u obrani i napadima uvelike oslanja na američke obavještajne podatke, među ostalim satelitske snimke i podatke senzora na zrakoplovima koji služe za otkrivanje polijetanja ruskih letjelica i lansiranja projektila.
Izvori upoznati sa situacijom naglašavaju da SAD nije potpuno prekinuo razmjenu obavještajnih podataka s Ukrajinom te da je izostanak upozorenja na ovotjedne napade bio zaseban incident.
Istodobno su ukrajinski dužnosnici i vojnici za CBS News rekli da je ukrajinska vojska u utorak navečer i srijedu ujutro imala poteškoća sa Starlinkom, satelitskom komunikacijskom tehnologijom u vlasništvu SpaceX-a Elona Muska.
Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov ranije je za CBS News istaknuo da je Starlink jedna od ključnih tehnologija za ukrajinsku vojsku jer omogućuje komunikaciju i izvođenje operacija u uvjetima intenzivnog elektroničkog ratovanja.
Izvori iz ukrajinskog Ministarstva obrane naveli su da je SpaceX 14. listopada ograničio rad vojnih terminala Starshield tijekom kretanja, bez prethodnog upozorenja obrambenim snagama.
‘U noći 14. listopada, bez prethodnog upozorenja obrambenim snagama, SpaceX je jednostrano ograničio rad terminala Starshield ("vojni paket") tijekom kretanja. To otežava misije bespilotnih letjelica, osobito presretača i dronova srednjeg dometa, te smanjuje mogućnosti logistike na bojišnici, izviđanja i prijenosa signala’, rekli su izvori iz ukrajinskog Ministarstva obrane za CBS News.
‘Ministarstvo obrane trenutačno je u kontaktu sa Sjedinjenim Državama, SpaceX-om i partnerima iz NATO-a, prikuplja podatke iz svih postrojbi te testira i uvodi pričuvne komunikacijske kanale’, dodali su.
Zelenski traži oštar odgovor
Zelenski je u srijedu, po dolasku u Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje se sastao s premijerom Andyjem Burnhamom i drugim dužnosnicima, pozvao SAD da odgovori na najnovije ruske napade.
‘Napad je bio potpuno namjeran, a razmjeri su bili znakoviti – Rusija nikada dosad nije pokazala tako demonstrativno nepoštovanje prema Americi. Rusija izjave američkog predsjednika ne smatra snažnima’, napisao je na X-u.
‘Tražimo od Amerike i SVIH u svijetu koji ne zatvaraju oči pred stvarnošću da odgovore, i to oštro’, poručio je ukrajinski predsjednik.
Zasad nema potvrde da je Washington namjerno uskratio upozorenja, a tvrdnje o uzroku kvara i okolnostima izostanka upozorenja temelje se na izjavama izvora upoznatih sa situacijom.