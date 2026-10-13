Amerikanci se igraju 'mrkve i batine' s Ukrajinom, nakon prijetnji tvrde: 'Pomažemo im'

Reuters i drugi mediji izvijestili su da su američki dužnosnici Ukrajini zaprijetili prekidom razmjene obavještajnih podataka i prodaje oružja ako ne obustavi napade na ruske rafinerije.

"Pomažemo im i dijelimo obavještajne podatke s njima", rekao je Trump novinarima. "Želimo da se rat završi, tako da radimo s njima i Rusijom da rat privedemo kraju."

Trump je rekao da i ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski žele da se završi rat, "no da je puno mržnje među njima i da ne znaju kako doći do te točke."