Medvedev: Zelena uš je bijesna, hvata je panika, a Trump ne voli parazite

‘ Zelena uš bijesna je jer su joj Sjedinjene Države uskratile vojne obavještajne podatke . Bez njih je slijepa, hvata je panika i trči na sve strane. Što je očekivala? Ako si bezobrazan prema onima koji te financiraju, naljute se. Trump nije Scholz . Ne voli da ga netko pravi budalom niti da mu se na leđa penju paraziti koji mu sišu krv’, napisao je Medvedev na X-u.

Pritom je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog nazvao pogrdnim imenom i poručio da je sam kriv za pogoršanje odnosa s Washingtonom.

Ukrajina strahuje od daljnjeg američkog pritiska

Ukrajinski dužnosnici i njihovi europski partneri zabrinuti su da bi Washington mogao ograničiti vojnu potporu kako bi Kijev prisilio na ustupke u pregovorima s Rusijom. Američki predsjednik Donald Trump traži da Ukrajina obustavi napade na rusku energetsku infrastrukturu, a prema ranijim medijskim izvješćima, SAD je zaprijetio i prekidom razmjene obavještajnih podataka.

U međuvremenu su se pojavile optužbe na račun SpaceX-a, tvrtke Elona Muska, zbog ograničavanja rada satelitskog internetskog sustava Starlink, koji ukrajinske snage koriste za komunikaciju i upravljanje bespilotnim letjelicama.

'Ovo ne može biti slučajno'

Još nije jasno što je uzrokovalo probleme sa Starlinkom, no pojedini ukrajinski dužnosnici sumnjaju da su povezani s aktualnim političkim okolnostima.

Serhij Beskrestnov, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za obrambene tehnologije, objavio je da je SpaceX tijekom noći uveo ograničenja brzine rada Starlinkovih satelitskih internetskih terminala.

‘Naše obrambene snage nisu bile upozorene na takvo ograničenje, što je dovelo do neuspjeha nekoliko misija. Očito je da ovaj potez ne može biti slučajan i da je povezan s trenutačnom političkom situacijom’, napisao je Beskrestnov na Telegramu.

Prema njegovim riječima, ograničenja se odnose na vojnu verziju Starlinka i brzine veće od 160 kilometara na sat. Sustav je važan i za ukrajinsku protuzračnu obranu, uključujući operacije protiv ruskih dronova s mlaznim pogonom koji posljednjih mjeseci napadaju ukrajinske gradove.