službeni posjet

Pazite kako je Vučić ugostio češkog premijera: 'Gost se najbolje dočeka domaćinskom trpezom'

M.Da.

22.07.2026 u 23:50

Aleksandar Vučić i Andrej Babiš
Aleksandar Vučić i Andrej Babiš Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook/Aleksandar Vučić
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Službeni posjet češkog premijera Andreja Babiša Srbiji započeo je svečanom večerom na kojoj je Aleksandar Vučić poslužio puricu

Češki premijer Andrej Babiš u posjetu je Srbiji. Odmah ga je dočekao predsjednik Aleksandar Vučić, priredivši mu svečanu večeru.

vezane vijesti

"Kažu da se gost najbolje dočeka domaćinskom trpezom i onim što domaćin od srca iznese na stol. Večeras je to bila pečena puretina, a još važniji od menija bili su otvoren razgovor, dobro raspoloženje i želja da nastavimo graditi još bližu suradnju Srbije i Češke", naveo je Vučić, objavivši video pečenja na Facebooku. 

Objavio je on i fotografije s premijerom Češke, dodavši da mu je drago što je imao priliku da u ugodnom razgovoru razmijeni mišljenja o odnosima zemalja i mogućnostima za njihovo daljnje unaprjeđenje.

"Srbija i Češka njeguju tradicionalno dobre veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumijevanju. Vjerujem da će sutrašnji službeni razgovori dodatno osnažiti našu suradnju i otvoriti nove mogućnosti za zajednički rad u područjima od obostranog interesa", napisao je Vučić.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
mihail drapati

mihail drapati

Ukrajinski vojnici ga vole, ali priželjkuju još jednu stvar: 'To bi bila noćna mora za Ruse'
tko će prvi?

tko će prvi?

Trump zaprijetio Iranu, brzo stigao odgovor
planina pijuk

planina pijuk

Trumpov cilj u Iranu je neprobojan? 'To je čisti čvrsti granit'

najpopularnije

Još vijesti