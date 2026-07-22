Pazite kako je Vučić ugostio češkog premijera: 'Gost se najbolje dočeka domaćinskom trpezom'

Češki premijer Andrej Babiš u posjetu je Srbiji . Odmah ga je dočekao predsjednik Aleksandar Vučić , priredivši mu svečanu večeru.

" Kažu da se gost najbolje dočeka domaćinskom trpezom i onim što domaćin od srca iznese na stol. Večeras je to bila pečena puretina, a još važniji od menija bili su otvoren razgovor, dobro raspoloženje i želja da nastavimo graditi još bližu suradnju Srbije i Češke", naveo je Vučić, objavivši video pečenja na Facebooku.

Objavio je on i fotografije s premijerom Češke, dodavši da mu je drago što je imao priliku da u ugodnom razgovoru razmijeni mišljenja o odnosima zemalja i mogućnostima za njihovo daljnje unaprjeđenje.

"Srbija i Češka njeguju tradicionalno dobre veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumijevanju. Vjerujem da će sutrašnji službeni razgovori dodatno osnažiti našu suradnju i otvoriti nove mogućnosti za zajednički rad u područjima od obostranog interesa", napisao je Vučić.