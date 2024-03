Ovom bombom teškom 1,5 tona Rusi su desetkovali ukrajinsku obranu i osvojili Avdiivku

Riječ je o bombi FAB-1500, oružju od 1,5 tona, od čega gotovo polovica otpada na eksploziv, najmoćnijoj iz obitelji 'glupih bombi' iz sovjetske ere koje se sada pretvaraju u tvornici blizu Moskve u jeftinu, ali moćnu verziju projektila. Preinakama se ona zapravo pretvara u klizeću bombu (glide bomb), a ona na svoju metu usmjerava pomoću sustava za navođenje i sklapajućih krila koja joj omogućuju da klizi prema meti, čime ima puno dalji domet nego što ga je imala izvorna verzija u kojoj je to bila bomba slobodnog pada. Izbacuje se iz borbenih aviona, a Rusi za to koriste Suhoj Su-34, s udaljenosti od 60 do 70 kilometara, što je izvan dosega većine ukrajinskih protuzračnih sustava, piše CNN.