Ovi gradovi žive od turizma, a njihovi čelnici nam uglas kažu: Ništa bez poreza na nekretnine!

Nije neobično to da oko poreza na nekretnine vlada suglasje upravo u primorskim gradovima opterećenima turizmom, a koji je još uvijek izrazito sezonskog karaktera: proizvodi ogromno opterećenje komunalne infrastrukture, rijetko prilagođene višestrukom rastu broja korisnika, ali i dovodi do snažnog rasta cijena nekretnina te su one postale nedostupne čak i za podstanarski najam, a kamoli kupnju.

'Zagovornik sam uvođenja poreza na imovinu i u budućnosti će biti nužno to napraviti, a istodobno ukinuti komunalnu naknadu. Radi se o pravičnom porezu. Za prvu nekretninu on se ne bi trebao povećati, ali za svaku iduću obavezno', kaže gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković (HDZ).

'Grad kao grad od turizma svakako ima plus ako računamo najam javnih površina, porez na potrošnju - koji se s alkoholnih pića treba proširiti i na druge proizvode - i slično. No s druge strane on znatno utječe na kvalitetu života građana, na prometne gužve, povećanje cijena i nemogućnost priuštivog stanovanja. Gradovima i općinama trebaju veće ovlasti i više sredstava kako bi podizali komunalni standard jer oni to uvijek rade brže i efikasnije od države. To bi bila prava porezna reforma', dodaje Bilić.

On pozdravlja najavu uvođenja 'ekološke rente', odnosno nameta koji bi u iznosu od jednog ili nekoliko eura plaćali dnevni posjetitelji - od kojih gradovi najčešće danas imaju samo gužve.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković ima nešto drugačiju logiku: izračunao je da njegov grad od turizma puni čak 70 posto svog proračuna. To je, kaže, bilo vidljivo u dvije 'korona-godine', kada je izgubio čak 450 milijuna kuna prihoda u proračunu, a on je varirao od 500 do 789 milijuna kuna.

'Tu su turistički paušali, taksa na kruzere, prihodi od najmova gradskih površina i poslovnih prostora, zarada od žičare ili parkiranja na Pilama, porez na potrošnju…', nabraja Franković, uz dodatak da i većinu ostalih prihoda barem neizravno također generira turizam. Nakon najave ukidanja prireza najavio je da će povećati upravo ovakve prihode, odnosno dodatno iskoristiti činjenicu da je trenutno turizam jedina ozbiljna gospodarska grana.