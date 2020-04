Idući tjedan Vlada će raspravljati o predloženim mjerama za otključavanje hrvatskoga gospodarstva nakon što su već gotovo mjesec dana na snazi restriktivne mjere za suzbijanje epidemije koronavirusa

Najiščekivanije mjere relaksacije zasigurno su one iz turizma, posebno s obzirom na pritisak nekih naših stranih emitivnih tržišta koja bi ove godine rado ljetovala na Jadranu. U tom smislu, doznaje se kako se za početak, zbog domaćih gostiju, predlaže otvaranje međugradskog prometa, a potom i granica prema našim autodestinacijama s kojih bi ove godine, u slučaju dobre epidemiološke slike, mogli imati nešto posjetitelja, piše Jutarnji list.

Pritom je važno da uvjeti prelaska granice budu što jednostavniji jer budu li ljudi morali čekati u kolonama i ispunjavati papire, to nije prikladno ni u zdravstvenom niti u turističkom smislu – kažu sugovornici. Kad su u pitanju smještajni objekti, za početak se predlaže otvarati one koji su “najbliže prirodi” - prvenstveno kampove, i to za početak segment mobilnih kućica s vlastitim sanitarnim čvorovima kako ne bi dolazilo do prevelikog miješanja gostiju, a otvorene će biti i kuće za odmor te privatni iznajmljivači.