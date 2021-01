Otvoreno: Rusko cjepivo sigurno će doći, ali Hrvatska sada računa na 900.000 jednokratnih doza drugog proizvođača

Kako je pandemija koronavirusa od zdravstvenog postala prvorazredni gospodarsko-politički i sigurnosni problem? Zašto je nastala bitka za cjepivo, kamo su nestale plaćene doze? Može li se umjesto čekanja Pfizerova i Modernina, EU okrenuti ka ruskom ili kineskom cjepivu? Što se krije iza spora s AstraZenecom i hoće li siromašne zemlje postati žrtva bogatih?

- Više je razloga što nismo još više popustili mjere. Jedan je od njih europsko okruženje. Prijeti nam dolazak novih sojeva, a nije nam ni isporučeno cjepivo zbog čega ćemo imati zastoj. Nadamo se da će se to uskoro promijeniti, kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Zastupnica u EP-a Sunčana Glavak kaže kako je u Francuskoj na snazi policijski sat od 18 do 6 sati ujutro. Restorani i kafići zatvoreni su od 29. listopada kao i sportski objekti i kazališta, a dozvoljeno je okupljanje najviše 6 ljudi. Stroge su mjere na snazi i u Belgiji i Nizozemskoj.

- Moramo pustiti školski sustav i neke društvene djelatnosti da se događaju. Analize će pokazati koliko smo mi profesori dobro radili, ali vjerujem da će pokazati neke insuficijencije, smatra imunolog Zlatko Trobonjača. Deficiti koje djeca doživljavaju, to je jedna druga priča. Treba i o tome razmišljati, napomenuo je.

Zastupnica u EP-u Biljana Borzan smatra kako bi zdravstvo u jednom dijelu trebalo biti u ingerenciji EU-a - vezano za probleme zaraze, pretilosti ili pušenja. Međutim, dodala je, činjenica je da EU nije imala alate da se ponaša drugačije. Tako je, zbog administrativnih problema, dogovor o zajedničkoj nabavci cjepiva pao. Spomenula je i kako bi možda stvari bile bolje da Hrvatska ima svoj Imunološki zavod. Ovako nećemo do ljeta imati 50 posto procijepljenosti, smatra.

'Kolektivni imunitet stiče se cijepljenjem ili preboljenjem bolesti. Onih koji su preboljeli bolest vjerojatno je više, ali nedovoljno. Za mirno ljeto trebamo cijepiti 40 do 50 posto populacije', napominje Trobonjača, dodajući da ne zna što će se događati, ali pretpostavlja da će novi sojevi doći do nas, što bi značilo eksponencijalno širenje. Da bi turistička sezona bila bolja, moramo razmišljati o kolektivnoj imunosti, upozorio je.

Capak primio drugu dozu Pfizerovog cjepiva

Odgovarajući na pitanje o ruskom cjepivu Sputnik V, Capak je odgovorio da je Hrvatska kao dio EU-a preuzela i europsku legislativu o registraciji cjepiva.

'Zbog toga imamo brojne prednosti, sigurnost cjepiva. Po meni, trebamo se držati EU-a. Moguće je registrirati i druge lijekove. Koliko je meni poznato, Rusi do prije nekoliko tjedana nisu pokazali interes, a sada imamo infomacije da su počeli pregovori. Za Kineze nisam čuo da su pokalazi interes. Problem je što proces stavljanja ta dva cjepiva u promet nije bio transparentan, a mi moramo znati kako je prošla treća faza ispitivanja. Mislim da će se rusko cjepivo u jednom momentu pojaviti na tržištu EU-a, ali to je još daleko. Trebamo računati na cjepivo Johnson & Johnson, koje će biti uskoro registtirano. Naručili smo 900.000 doza, koje su jednokratne, znači za isto toliko ljudi', kazao je Capak. Potvrdio je da je on već primio drugu dozu Pfizerovog cjepiva.