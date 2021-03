Otvoreno o turizmu: Hrvatska može kapitalizirati situaciju, ali samo ako odradi trostruku domaću zadaću

Europa je prošle godine uspjela spasiti dio svoje ljetne turističke sezone. Hoće li to uspjeti i ove? Procijepljenost je niska, broj zaraženih raste, pojavljuju se nove zaraznije i opasnije varijante virusa. Što mogu riješiti digitalne potvrde s QR kodom te kakvi se problemi mogu očekivati u procesu uspostave takozvane Covid putovnice na razini Unije?

- Kad kažemo domaću zadaću mislim na tri stvari. Prvo - da se uvjeti putovanja i ulasci u našu zemlji prilagode uvjetima koje imaju naša ključna tržišta - Njemačka, Austrija, Italija i Slovenija. Oni za ulaske koriste brze testove i mislim da u tom smjeru moramo ići i mi. To povlači i potrebu da se cijela zemlja pripremi sa kvalietetnim punktovima i centrima za te brze testove. Drugo - epidmiološka situacija i prioritetno cijepljenje turističkih djelatnika. S time moramo krenuti što prije i zbog zaštite ljudi, ali i zbog jake marketinške poruke. Kad imamo to posloženo, treći je komunikacijski segment, rekao je.

- Hrvatska mora odaslati signale sigurnosti i da gost koji dođe može očekivati određeni sigurnosni protokol i da se osjeća sigurno u našoj zemlji. Sad je prava prilika da se to iskoristi maksimalno. Dodao je da je naša velika prednost blizina i što gost može doći automobilom.

Optimist je i Josip Stulic , vlasnik i direktor agencije Croatia Luxury Rent. On također smatra da će Hrvatska dobro proći ove godine ako se ispune određeni elementi.

Istaknula je kako moramo jako ubrzati na svim poljima kako bi privukli goste jer to rade svi u konkurentnim zemljama.

- To je 20-ak posto manje od uobičajenog, ali nije problem koliko ima ili će biti najavljenih avio linija, već koliko će putnika doputovati, a to će ovisiti o pandemijskim prilikama, rekao je.

Dodao je kako je smatra da smo Covid putovnicama i mogućnostima cijepljenja malo uzburkali medijski prostor, te da bi se trebali vratiti adutima koje smo imali prošle godine, a to su more, lijepo podneblje u kojem živimo i dobra epidemiološka slika. Istaknuo je i da moramo jako paziti da u tijeku sezone ne pogoršamo brojke i epidemiološku sliku.

Na pitanje što znamo o Covid putovnicama, Udovičić je rekla kako su prošli tjedan dobili prvi nacrt uredbe kojom će se regulirati izdavanje i sadržaj tog zelenog certifikata.

- Važno je da to ne bude diskriminatorni element za putovanja već da ona pomaže. Da oni koji s njom putuju, da znamo da su sigurni i da im možemo omogućiti dolazak u RH. A o pitanju diskriminacije rekla je da će se raspravljati na razini EU-a.

Stulić je rekao kako su Covid putovnice nužnost, ali i istaknuo da ako se ne naprave na način da olakšavaju putovanja, da će njihova primjena biti kontraproduktivna. Kad je riječ o rezervacijama rekao je da su 2020. završili na istim rezultatima kao i 2019.

- Osjetili smo koronakrizu, ali smo zadovoljni s napravljenim. Usporavanje bookinga osjetilo se tek nakon sezone i to je trajalo sve do sredine veljače. Sada u ožujku vidimo da se interes gostiju povećava i to intenzivno zadnjih 20-ak dana.