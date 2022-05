Otvoreno o Tuđmanu: Što je politička ostavština prvog hrvatskog predsjednika?

Što je politička ostavština prvog hrvatskog predsjednika? Kako je vodio državu? Po čemu ćemo pamtiti prvo desetljeće hrvatske samostalnosti u kojemu se izgradio politički sustav kakav danas imamo? Gdje je mjesto Franji Tuđmanu u hrvatskoj povijesti? O tome su u emisiji Otvoreno govorili Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, povjesničar Tvrtko Jakovina, politolog Branko Caratan, novinar Gordan Malić i HDZ-ov veteran Vladimir Šeks

'S jedne strane je to milijun stanovnika manje u Hrvatskoj od njezinog osnivanja do danas i otprilike isti stupanj gospodarstva kao u vrijeme kada je Franjo Tuđman radio u generalštabu. S druge strane to je sposobnost donošenja odluka, stvaranje cijele zemlje, dakle oslobođenje i prepoznavanje ispravne strane. Hrvatska je unatoč svim problemima, kašnjenju, stilu ipak završila u Europskoj uniji i NATO paktu', izjavio je povjesničar Tvrtko Jakovina u Otvorenom HRT-a.

Ante Nazor smatra da bi bilo dobro vidjeti jednu gospodarsku studiju o tome kako ulazimo u 90- tegodine i što su svi nakon predsjednika Tuđmana učinili, što se moglo učiniti. Činjenica je, kaže, da je u iznimno teškim okolnostima ostvario samostalnu suverenu državu zajedno s braniteljima, činjenica je u takvim uvjetima ipak stvorio osnove demokratske institucije, da tijekom cijelog rata nismo imali neku veću krizu i nestašicu, osim električne energije.