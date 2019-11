Otkriveno kolike je povlaštene mirovine svećenicima dodijelila Grabar Kitarović, ali i kome su i koliko davali svi bivši predsjednici

Svi dosadašnji hrvatski predsjednici ukupno su dodijelili 603 povlaštene mirovine, a najviše ih je tijekom 1990-ih dodijelio Franjo Tuđman, čak 495, otkrio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

O povlaštenim se mirovinama pisalo mnogo puta, no dosad nije bilo poznato kome su sve dodijeljene i koliko iznose, a pažnju javnosti ponovno su privukle kad se doznalo da je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović dodijelila povlaštene mirovine dvojici svećenika, vojnom ordinariju Jurju Jezerincu i vikaru Vojnog ordinarijata Jakovu Mamiću.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), koje je dobio 24sata, svi hrvatski predsjednici dodijelili su ukupno 603 povlaštene mirovine. HZMO isprva nije želio dostaviti podatke o povlaštenim predsjedničkim mirovinama, no bio je prisiljen to učiniti nakon što im je to naložio povjerenik za informiranje.