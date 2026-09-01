Jet-skijem naletio na djevojke na SUP dasci, jedna završila u bolnici

U pomorskoj nesreći koja se dogodila kod Rovinja ozlijeđena je jedna osoba
Kako su izvijestili iz Ministarstva prometa, o događaju je Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja moru u Rijeci obavijestila Postaja pomorske i aerodromske policije Pula.
Službenici Lučke kapetanije Pula i Ispostave lučke kapetanije Rovinj isplovili su na mjesto događaja i utvrdili da je državljanin Njemačke unajmljenim jet-skijem udario u SUP dasku na kojoj su bile dvije mlađe njemačke državljanke.
Prilikom udara jedna od njih je ozlijeđena te je prevezena u Opću bolnicu Pula, gdje su joj utvrđene lakše tjelesne ozlijede.
Više informacija o tome kako je do nesreće došlo bit će poznato nakon obavljenog očevida.