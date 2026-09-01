Jet-skijem naletio na djevojke na SUP dasci, jedna završila u bolnici

Kako su izvijestili iz Ministarstva prometa , o događaju je Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja moru u Rijeci obavijestila Postaja pomorske i aerodromske policije Pula.

Službenici Lučke kapetanije Pula i Ispostave lučke kapetanije Rovinj isplovili su na mjesto događaja i utvrdili da je državljanin Njemačke unajmljenim jet-skijem udario u SUP dasku na kojoj su bile dvije mlađe njemačke državljanke.