u skoplju

Krvava tučnjava: 13-godišnjak uboden nožem u srce, bori se za život

M.Či.

01.09.2026 u 22:44

Hitna u Skoplju, ilustracija
Hitna u Skoplju, ilustracija Izvor: EPA / Autor: Georgi Licovski
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U tučnjavi između dviju skupina u Skoplju teško je ozlijeđen 13-godišnji dječak koji je izboden nožem

Kako javljaju makedonski mediji, u sukobu je sudjelovalo ukupno pet osoba - četiri maloljetnika i jedna punoljetna osoba.

Osim 13-godišnjeg dječaka, koji je uboden u srce, teže je ozlijeđen i 19-godišnji mladić dok je jedan 16-godišnjak zadobio lakše ozlijede.

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'Ubod u srce, kritično je. Naše misli su s njim, ali medicina ne može puno više učiniti', prenosi riječi ministra zdravstva Saše Klekovskog makedonski Sloboden Pečat.

Policija je privela 19-godišnjaka i 13-godišnjaka iz Skoplja, kod kojih su pronađeni noževi, palica i drugi predmeti. Upravo se uhićenog 13-godišnjaka sumnjiči da je nožem napao dvojicu maloljetnika i jednog punoljetnika.

Iz policije su najavili da će po dovršetku istrage protiv osumnjičenih biti podnesena kaznena prijava Javnom tužiteljstvu u Skoplju, prenosi Sloboden Pečat.

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