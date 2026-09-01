Krvava tučnjava: 13-godišnjak uboden nožem u srce, bori se za život

Osim 13-godišnjeg dječaka, koji je uboden u srce, teže je ozlijeđen i 19-godišnji mladić dok je jedan 16-godišnjak zadobio lakše ozlijede.

Kako javljaju makedonski mediji , u sukobu je sudjelovalo ukupno pet osoba - četiri maloljetnika i jedna punoljetna osoba.

'Ubod u srce, kritično je. Naše misli su s njim, ali medicina ne može puno više učiniti', prenosi riječi ministra zdravstva Saše Klekovskog makedonski Sloboden Pečat.

Policija je privela 19-godišnjaka i 13-godišnjaka iz Skoplja, kod kojih su pronađeni noževi, palica i drugi predmeti. Upravo se uhićenog 13-godišnjaka sumnjiči da je nožem napao dvojicu maloljetnika i jednog punoljetnika.

Iz policije su najavili da će po dovršetku istrage protiv osumnjičenih biti podnesena kaznena prijava Javnom tužiteljstvu u Skoplju, prenosi Sloboden Pečat.